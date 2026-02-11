Sport in tv oggi: programma completo di mercoledì 11 febbraio tra Olimpiadi, calcio, tennis e volley

Dalla giornata olimpica di Milano Cortina 2026 alla Premier League, passando per Serie B, Serie C, tennis internazionale e volley di Serie A1: tutti gli orari e la programmazione tv e streaming di oggi.
Mercoledì 11 febbraio si presenta come una giornata ricchissima di sport in tv e in streaming. Al centro dell’attenzione le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma spazio anche al grande calcio europeo, alla Serie B e Serie C, ai tornei ATP e WTA, al volley femminile, al basket e alla pallanuoto.
Di seguito il calendario completo con orari, dirette tv e piattaforme streaming.
F1, Tennis e Olimpiadi Invernali
08:00 F1, Test Bahrain 2026
Diretta tv dalle 13:00 su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e NOW.
09:10 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 dalle 09:10 alle 13:00, dalle 13:30 alle 20:30, dalle 21:00 fino al termine delle gare;
RaiSportHD dalle 10:30 alle 14:10 e dalle 16:40 fino al termine;
Streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.
11:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv fino alle 18:00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
11:00 Tennis, WTA Doha 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 17:30, Sky Sport Tennis (203);
Streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Cocciaretto vs Li primo match con inizio alle 11:30)
Pallanuoto e tennis pomeridiano
15:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Brizz Nuoto-SIS Roma
Nessuna copertura tv/streaming.
17:00 Tennis, ATP Buenos Aires 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
(Berrettini vs Kopriva secondo match, non prima delle 19:30 italiane)
18:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova
Nessuna copertura tv/streaming.
Serie C e calcio del pomeriggio
18:00 Serie C 2026: Alcione vs Ospitaletto
Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.
18:00 Serie C 2026: Renate vs Triestina
Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.
18:00 Serie C 2026: Novara vs Albinoleffe
Sky Sport Max (205), Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.
18:00 Serie C 2026: Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese
Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.
19:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951
Nessuna copertura tv/streaming.
19:00 Serie B 2026: Sudtirol vs Monza
Streaming su DAZN e LAb Channel.
19:00 Tennis, ATP Dallas 2026 – Ottavi di finale
Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
Volley femminile e basket serale
19:30 Volley femminile Serie A1 2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo
Streaming su VBTV e DAZN.
20:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza
Nessuna copertura tv/streaming.
20:00 Pallanuoto Champions League 2026: VK Jadran Split-Pro Recco
Nessuna copertura tv/streaming.
20:00 Pallanuoto Champions League 2026: AN Brescia Team-CSM Oradea
Nessuna copertura tv/streaming.
20:00 Basket Champions League 2026: Trieste vs Gran Canaria
Streaming su DAZN.
20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba
Streaming su VBTV e DAZN.
20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano
Streaming su VBTV.
20:00 Basket EuroCup 2026: Venezia vs Hapoel Jerusalem
Diretta tv su Sky Sport Basket (206); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv.
20:00 Serie B 2026: Avellino vs Frosinone
Streaming su DAZN e LAb Channel.
20:00 Serie B 2026: Bari vs Spezia
Streaming su DAZN e LAb Channel.
20:00 Serie B 2026: Empoli vs Juve Stabia
Streaming su DAZN e LAb Channel.
Calcio europeo e prime serate
20:30 Premier League 2026: Manchester City vs Fulham
Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW.
20:30 Serie C 2026: Pro Vercelli vs Vicenza
Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.
20:30 Serie C 2026: Union Brescia vs Virtus Verona
Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.
20:30 Premier League 2026: Aston Villa vs Brighton
Sky Sport 258; streaming su SkyGo e NOW.
20:30 Premier League 2026: Crystal Palace vs Burnley
Sky Sport 259; streaming su SkyGo e NOW.
20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su VBTV e RaiPlay.
20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci
Streaming su VBTV.
20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara
Streaming su VBTV.
20:45 Coppa di Germania: Bayern Monaco vs Lipsia
Sky Sport 257; streaming su SkyGo e NOW.
21:00 Coppa Italia 2026: Bologna vs Lazio
Diretta tv su Italia 1 HD; streaming su Mediaset Infinity.
21:15 Premier League 2026: Sunderland vs Liverpool
Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo e NOW.