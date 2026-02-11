Sportface TVLive
Sportface TVLive
Sport in TV

Sport in tv oggi: programma completo di mercoledì 11 febbraio tra Olimpiadi, calcio, tennis e volley

Franz Monaco
-
TENNIS Internazionali di Tennis Internazionali BNL d'Italia
Matteo Berrettini during of the Internazionali BNL D'Italia 2025 at Foro Italico on May 10, 2025 in Rome, Italyt

Dalla giornata olimpica di Milano Cortina 2026 alla Premier League, passando per Serie B, Serie C, tennis internazionale e volley di Serie A1: tutti gli orari e la programmazione tv e streaming di oggi.

Mercoledì 11 febbraio si presenta come una giornata ricchissima di sport in tv e in streaming. Al centro dell’attenzione le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma spazio anche al grande calcio europeo, alla Serie B e Serie C, ai tornei ATP e WTA, al volley femminile, al basket e alla pallanuoto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Di seguito il calendario completo con orari, dirette tv e piattaforme streaming.

F1, Tennis e Olimpiadi Invernali

08:00 F1, Test Bahrain 2026
Diretta tv dalle 13:00 su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e NOW.

09:10 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 dalle 09:10 alle 13:00, dalle 13:30 alle 20:30, dalle 21:00 fino al termine delle gare;
RaiSportHD dalle 10:30 alle 14:10 e dalle 16:40 fino al termine;
Streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

11:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv fino alle 18:00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

11:00 Tennis, WTA Doha 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 17:30, Sky Sport Tennis (203);
Streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Cocciaretto vs Li primo match con inizio alle 11:30)

Pallanuoto e tennis pomeridiano

15:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Brizz Nuoto-SIS Roma
Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Tennis, ATP Buenos Aires 2026 – Ottavi di finale
Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.
(Berrettini vs Kopriva secondo match, non prima delle 19:30 italiane)

18:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova
Nessuna copertura tv/streaming.

Serie C e calcio del pomeriggio

18:00 Serie C 2026: Alcione vs Ospitaletto
Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Renate vs Triestina
Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Novara vs Albinoleffe
Sky Sport Max (205), Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese
Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.

19:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951
Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Serie B 2026: Sudtirol vs Monza
Streaming su DAZN e LAb Channel.

19:00 Tennis, ATP Dallas 2026 – Ottavi di finale
Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Volley femminile e basket serale

19:30 Volley femminile Serie A1 2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo
Streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza
Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto Champions League 2026: VK Jadran Split-Pro Recco
Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto Champions League 2026: AN Brescia Team-CSM Oradea
Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Basket Champions League 2026: Trieste vs Gran Canaria
Streaming su DAZN.

20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba
Streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano
Streaming su VBTV.

20:00 Basket EuroCup 2026: Venezia vs Hapoel Jerusalem
Diretta tv su Sky Sport Basket (206); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv.

20:00 Serie B 2026: Avellino vs Frosinone
Streaming su DAZN e LAb Channel.

20:00 Serie B 2026: Bari vs Spezia
Streaming su DAZN e LAb Channel.

20:00 Serie B 2026: Empoli vs Juve Stabia
Streaming su DAZN e LAb Channel.

Calcio europeo e prime serate

20:30 Premier League 2026: Manchester City vs Fulham
Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Serie C 2026: Pro Vercelli vs Vicenza
Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Serie C 2026: Union Brescia vs Virtus Verona
Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Premier League 2026: Aston Villa vs Brighton
Sky Sport 258; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Premier League 2026: Crystal Palace vs Burnley
Sky Sport 259; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76
Diretta tv su RaiSport HD; streaming su VBTV e RaiPlay.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci
Streaming su VBTV.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara
Streaming su VBTV.

20:45 Coppa di Germania: Bayern Monaco vs Lipsia
Sky Sport 257; streaming su SkyGo e NOW.

21:00 Coppa Italia 2026: Bologna vs Lazio
Diretta tv su Italia 1 HD; streaming su Mediaset Infinity.

21:15 Premier League 2026: Sunderland vs Liverpool
Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo e NOW.

Change privacy settings
×