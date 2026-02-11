Sport in tv oggi: programma completo di mercoledì 11 febbraio tra Olimpiadi, calcio, tennis e volley

Dalla giornata olimpica di Milano Cortina 2026 alla Premier League, passando per Serie B, Serie C, tennis internazionale e volley di Serie A1: tutti gli orari e la programmazione tv e streaming di oggi.

Mercoledì 11 febbraio si presenta come una giornata ricchissima di sport in tv e in streaming. Al centro dell’attenzione le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma spazio anche al grande calcio europeo, alla Serie B e Serie C, ai tornei ATP e WTA, al volley femminile, al basket e alla pallanuoto.

Di seguito il calendario completo con orari, dirette tv e piattaforme streaming.

F1, Tennis e Olimpiadi Invernali

08:00 F1, Test Bahrain 2026

Diretta tv dalle 13:00 su Sky Sport F1 (207); in streaming su SkyGo e NOW.

09:10 Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Diretta tv su Rai 2 dalle 09:10 alle 13:00, dalle 13:30 alle 20:30, dalle 21:00 fino al termine delle gare;

RaiSportHD dalle 10:30 alle 14:10 e dalle 16:40 fino al termine;

Streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max.

11:00 Tennis, ATP Rotterdam 2026 – Ottavi di finale

Diretta tv fino alle 18:00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

11:00 Tennis, WTA Doha 2026 – Ottavi di finale

Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 17:30, Sky Sport Tennis (203);

Streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Cocciaretto vs Li primo match con inizio alle 11:30)

Pallanuoto e tennis pomeridiano

15:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Brizz Nuoto-SIS Roma

Nessuna copertura tv/streaming.

17:00 Tennis, ATP Buenos Aires 2026 – Ottavi di finale

Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

(Berrettini vs Kopriva secondo match, non prima delle 19:30 italiane)

18:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Plebiscito Padova-Iren Tauride L. Locatelli Genova

Nessuna copertura tv/streaming.

Serie C e calcio del pomeriggio

18:00 Serie C 2026: Alcione vs Ospitaletto

Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Renate vs Triestina

Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Novara vs Albinoleffe

Sky Sport Max (205), Sky Sport 253; streaming su SkyGo e NOW.

18:00 Serie C 2026: Dolomiti Bellunesi vs Pergolettese

Sky Sport 254; streaming su SkyGo e NOW.

19:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951

Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Serie B 2026: Sudtirol vs Monza

Streaming su DAZN e LAb Channel.

19:00 Tennis, ATP Dallas 2026 – Ottavi di finale

Sky Sport Tennis (203); streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Volley femminile e basket serale

19:30 Volley femminile Serie A1 2026: Honda Cuneo Granda Volley vs Bergamo

Streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Pallanuoto femminile Serie A1 2026: Pallanuoto Trieste-Smile Cosenza

Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto Champions League 2026: VK Jadran Split-Pro Recco

Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Pallanuoto Champions League 2026: AN Brescia Team-CSM Oradea

Nessuna copertura tv/streaming.

20:00 Basket Champions League 2026: Trieste vs Gran Canaria

Streaming su DAZN.

20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Laica Uyba

Streaming su VBTV e DAZN.

20:00 Volley femminile Serie A1 2026: Numia Vero Volley Milano vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano

Streaming su VBTV.

20:00 Basket EuroCup 2026: Venezia vs Hapoel Jerusalem

Diretta tv su Sky Sport Basket (206); streaming su SkyGo, NOW e EuroLeague Tv.

20:00 Serie B 2026: Avellino vs Frosinone

Streaming su DAZN e LAb Channel.

20:00 Serie B 2026: Bari vs Spezia

Streaming su DAZN e LAb Channel.

20:00 Serie B 2026: Empoli vs Juve Stabia

Streaming su DAZN e LAb Channel.

Calcio europeo e prime serate

20:30 Premier League 2026: Manchester City vs Fulham

Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Serie C 2026: Pro Vercelli vs Vicenza

Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Serie C 2026: Union Brescia vs Virtus Verona

Sky Sport 252; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Premier League 2026: Aston Villa vs Brighton

Sky Sport 258; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Premier League 2026: Crystal Palace vs Burnley

Sky Sport 259; streaming su SkyGo e NOW.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Wash4green Monviso Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Diretta tv su RaiSport HD; streaming su VBTV e RaiPlay.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Savino Del Bene Scandicci

Streaming su VBTV.

20:30 Volley femminile Serie A1 2026: Cbf Balducci Hr Macerata vs Igor Gorgonzola Novara

Streaming su VBTV.

20:45 Coppa di Germania: Bayern Monaco vs Lipsia

Sky Sport 257; streaming su SkyGo e NOW.

21:00 Coppa Italia 2026: Bologna vs Lazio

Diretta tv su Italia 1 HD; streaming su Mediaset Infinity.

21:15 Premier League 2026: Sunderland vs Liverpool

Sky Sport Arena (204); streaming su SkyGo e NOW.