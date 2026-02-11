Olimpiadi, Pattinaggio: reclamo Giappone, cosa è successo con le lame

Il pattinaggio artistico è stata una delle prime discipline ad inaugurare il programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la gara a squadre, che ha regalato subito spettacolo. Tuttavia non sono mancate le polemiche soprattutto fuori dal ghiaccio.

Giappone, reclamo ufficiale: c’è un problema con le lame

A conquistare la medaglia d’argento a squadra è stato il Giappone, che ha chiuso il team event alle spalle degli Stati Uniti e davanti all’Italia, protagonista di una prova solida che ha stupito anche i tifosi azzurri.

Se sul piano tecnico la competizione si è sviluppata senza particolari contestazioni per i punteggi assegnati dai giudici, tuttavia l’attenzione si è spostata sulla cerimonia di premiazione. La federazione giapponese ha infatti presentato una protesta ufficiale dopo aver riscontrato danni alle lame dei pattini degli atleti saliti sul podio. Un episodio inatteso, che ha acceso il dibattito sull’organizzazione dell’evento.

Secondo quanto riportato dall’agenzia AFP, il problema sarebbe stato causato dalla superficie del podio, ritenuta eccessivamente ruvida. Yosuke Takeuchi, dirigente della squadra nipponica, ha spiegato che il materiale utilizzato ricordava “una sostanza simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata”, una composizione che avrebbe provocato scheggiature alle lame. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile in una disciplina dove l’integrità dell’attrezzatura incide direttamente sulla qualità della performance.

La delegazione del Sol Levante ha fatto sapere che le lame danneggiate sono state prontamente riparate presso un’officina specializzata, rassicurando sulle condizioni degli atleti in vista delle successive gare. È stato inoltre sottolineato come il problema non abbia riguardato esclusivamente il Giappone, ma tutte le squadre salite sul podio al termine della competizione.

Pattinaggio artistico: il programma prosegue

Però il programma olimpico del pattinaggio artistico è proseguito senza soste. Dopo la conclusione del team event, infatti sono scesi sul ghiaccio la rhythm dance e lo short program maschile.

In serata è prevista la free dance con la successiva assegnazione delle medaglie alle coppie di danza.

Resta ora da capire se l’organizzazione interverrà sulla struttura del podio per evitare il ripetersi dell’inconveniente.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it