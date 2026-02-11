Pallanuoto, Champions League: Pro Recco e Brescia all’ultima sfida della fase a gironi su Sky

Mercoledì 11 febbraio si chiude la group phase dell’European Aquatics Champions League 2025/26: Pro Recco in trasferta a Spalato, AN Brescia in casa contro Oradea. Entrambe le gare in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto arriva alla sesta e ultima giornata della fase a gironi, con due squadre italiane protagoniste nella serata di mercoledì 11 febbraio. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

La Pro Recco, già certa del primo posto nel proprio girone, sarà impegnata in trasferta contro lo Jadran Spalato, mentre l’AN Brescia affronterà in casa i romeni del CSM Oradea con l’obiettivo di chiudere la regular season in vetta al gruppo C.

Pro Recco in Croazia per difendere il primato

La formazione ligure, forte della qualificazione già consolidata come prima del girone, scenderà in acqua alle 20.00 contro lo Jadran Spalato. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Max, con telecronaca di Daniele Barone e Leonardo Binchi.

Brescia a caccia del primo posto

Allo stesso orario, alle 20.00, l’AN Brescia ospiterà il CSM Oradea in una sfida decisiva per chiudere in testa il gruppo C. La partita sarà visibile su Sky Sport Mix, con telecronaca affidata a Ettore Miraglia.

La competizione continentale entra dunque nella sua fase decisiva, con le migliori squadre d’Europa pronte a contendersi l’accesso alle fasi finali.

Risultati, classifiche, approfondimenti e highlights della Champions League di pallanuoto sono disponibili anche su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione European Aquatics Champions League su Sky e NOW

6ª giornata – Mercoledì 11 febbraio

Ore 20.00

Jadran Spalato – Pro Recco

Sky Sport Max

Telecronaca: Daniele Barone e Leonardo Binchi

Ore 20.00

AN Brescia – CSM Oradea

Sky Sport Mix

Telecronaca: Ettore Miraglia