Tennis: caos pioggia a Montreal, cresce l’attesa per Sinner a New York

Montreal sotto la pioggia, gare rimandate. Il maltempo stravolge il Masters 1000 canadese e costringe l’organizzazione a rivoluzionare il programma, intanto Jannik Sinner (grande assente in Canada) prepara il rientro direttamente a Cincinnati.

Maltempo in Canada e azzurri bloccati

La pioggia blocca il normale svolgimento di Montreal. L’acqua ha impedito la conclusione della prima giornata, con appena 2 incontri portati a termine e altrettanti rinviati a oggi. Il programma quindi subirà quindi un inevitabile sovraccarico.

Il cinese Juncheng Shang ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per 6-3 6-3 e ora sfiderà Andrey Rublev. Lo spagnolo Jaume Munar ha battuto l’australiano Rinky Hijikata per 7-6 6-3 e si è garantito il match con Alexander Blockx.

Il maltempo ha fermato anche gli italiani. L’incontro di Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone è stato rinviato a pochi minuti dal via. Slittano anche gli altri azzurri: Mattia Bellucci dovrebbe affrontare Sebastian Baez sempre oggi verso mezzanotte, mentre Lorenzo Sonego attende in teoria Tallon Griekspoor ancor più tardi, nella notte. Le partite Kovacevic-Borges e Zheng-Kecmanovic invece riprenderanno dalla sospensione. Il campi di Montreal non sono coperti e le previsioni sulle precipitazioni non sono delle migliori.

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Canada, serve accelerare verso gli US Open: Sinner pronto a tornare, la data

I tornei di Montreal e Cincinnati si incastrano in sole 3 settimane in vista degli US Open, al via il 30 agosto. Forse anche per questo Sinner aveva scelto di non partecipare.

L’ampliamento dei Masters 1000 a 96 giocatori crea alcune anomalie nel calendario. La finale canadese si disputerà giovedì 13 agosto, in coincidenza esatta con l’inizio del main draw in Ohio.

I finalisti di Montreal avranno a disposizione al massimo 2 giorni di riposo prima di esordire a Cincinnati. Dunque, da qui probabilmente la scelta di Jannik Sinner. Il tennista italiano ha rinunciato alla tappa in Canada e tornerà in campo in Ohio tra il 15 e il 16 agosto.

Il numero 1 del mondo, entrato nella settimana 83 in vetta alla classifica mondiale, rientrerà dopo 35 giorni di riposto da Wimbledon.

Ma la condizione non sarà l’unica incognita. A Cincinnati i giocatori affronteranno un grande caldo, mitigato solo dall’applicazione della nuova regola sulle alte temperature. Sinner ha sfruttato questa sosta per ricaricare le energie fisiche verso l’ultimo Slam, ma sappiamo tutti quanto il caldo sia un fattore rilevante per l’altoatesino.