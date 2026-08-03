Europei di fondo: da domani torna il problema Senna, c’è preoccupazione

Nuoto, Europei di fondo a Parigi, resta il problema dell’inquinamento della Senna. Da domani 4 agosto all’8 agosto i campionati continentali delle acque libere tornano a Parigi.

Il nuovo percorso parigino e il calendario d’apertura

L’edizione del centenario degli Europei di nuoto 2026 riporta i fondisti nella Senna, rievocando le controversie dei Giochi Olimpici 2024. Il tracciato di gara muta rispetto a 2 anni fa. La vecchia rotta vicina al Ponte Alessandro III lascia il posto a un circuito spostato più a valle. I nuotatori gareggeranno nel 15° arrondissement, in zona Grenelle, attorno all’Île aux Cygnes, un tratto riaperto da poco alla balneazione pubblica.

Il programma si aprirà domani. La gara dei 10 km maschile scatterà alle ore 10, mentre le atlete partiranno alle ore 14.30. L’attenzione generale però resta alta soprattutto per quel che riguarda inevitabilmente la qualità dell’acqua cittadina, dopo quanto accaduto alle Olimpiadi.

I timori sono cresciuti dopo quanto accaduto anche di recente in Coppa del Mondo a Setúbal, dove svariati atleti hanno accusato problemi gastrointestinali a fine gara. Tra questi anche i nuotatori italiani Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci, che avevano apertamente criticato le pessime condizioni del mare portoghese.

I timori degli atleti e la richiesta di Paltrinieri

Dunque, in questi giorni la tensione sembra salita, non solo per la sfida agonistica. Greg Paltrinieri arriva agli europei in forma e desideroso di competere, ma non ha nascosto la forte preoccupazione per lo stato della Senna.

“Sto bene, ho voglia di gareggiare di mettermi alla prova. La mia unica preoccupazione è che l’acqua sia davvero pulita”.

Lo stesso Paltrinieri ha poi confermato la storia del gatto riguardante le i Giochi Olimpici di Parigi.

“La storia del gatto morto trovato durante il test event olimpico? È assolutamente vera, risale alla gara disputata due anni prima delle Olimpiadi. Da allora sono stati fatti investimenti importanti. Il rischio, però, resta e noi dobbiamo affrontarlo”.

I nuotatori dovranno affrontare questo fattore di stress per tutta la competizione. Per questo motivo, Paltrinieri lancia un messaggio chiaro ai vertici dirigenziali delle discipline acquatiche.

“Vorrei che l’opinione degli atleti avesse un peso maggiore nelle decisioni sulle sedi di gara, perché alla fine siamo noi a entrare in acqua. Serve una comunicazione migliore tra chi organizza e chi compete”.

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