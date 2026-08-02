Europei XCO, Zanotti conquista l’argento tra gli Elite: Corvi quarta dopo una foratura

L’Italia chiude gli Europei di mountain bike di Monteceneri con un’altra medaglia d’argento. A conquistarla è Juri Zanotti nella prova XCO Elite maschile, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo giro. Sfuma invece il podio per Valentina Corvi tra le U23: la campionessa uscente, condizionata da una foratura lontano dalla zona tecnica, riesce comunque a rimontare fino al quarto posto. Il bilancio azzurro della rassegna sale così a tre argenti complessivi.
Zanotti lotta per l’oro, Aldridge decisivo nel finale
La gara Elite maschile si accende nella seconda parte, quando Zanotti entra nel gruppo di testa insieme a Charlie Aldridge, Fabio Puntener e Mathias Fluckiger. Alle loro spalle Filippo Fontana prova a rientrare, senza riuscire a colmare completamente il distacco.
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Nel penultimo giro Zanotti aumenta il ritmo e stacca Puntener, mentre una foratura elimina Fluckiger dalla lotta per il titolo. All’inizio dell’ultima tornata, però, Aldridge piazza l’accelerazione decisiva e conquista il secondo oro personale della manifestazione, dopo quello nello short track. Zanotti chiude secondo, mentre Fontana ottiene con buon quinto posto a 50 secondi.
Corvi rimonta fino al quarto posto, Frei domina tra le Elite
Nella prova U23 femminile Corvi parte all’attacco, ma una foratura nel secondo giro le fa perdere quasi un minuto. L’azzurra scivola fino alla quinta posizione, poi avvia una grande rimonta e supera Monique Halter nell’ultima tornata. Il bronzo resta però a Elina Benoit per appena 15 secondi, mentre la Svizzera monopolizza il podio con Anina Hutter, Fiona Schibler e la stessa Benoit.
Tra le Elite femminili domina Sina Frei, davanti alla connazionale Alessandra Keller e alla svedese Jenny Rissveds. Migliore italiana Giada Spezia, dodicesima. L’Italia termina sesta nel medagliere finale con tre agenti.