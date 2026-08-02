Ginnastica ritmica, l’Italia domina a Chieti: tripletta azzurra verso i Mondiali

L’Italia fa il pieno di successi all’International Rhythmic Gymnastics Tournament disputato al PalaTricalle di Chieti. Le azzurre hanno conquistato tutte e tre le classifiche della manifestazione: individuale, a squadra e Team Ranking. Il torneo, che ha coinvolto anche Francia, Germania, Siria e San Marino, ha rappresentato un test internazionale particolarmente importante in vista dei Mondiali di Francoforte, in programma dal 12 al 16 agosto.

Raffaeli vince l’all-around, Sella completa il podio

Sofia Raffaeli ha dominato la gara individuale con un totale di 119.000 punti, ottenuti grazie a quattro prove di alto livello tra cerchio, palla, clavette e nastro. L’agente delle Fiamme Oro ha preceduto la tedesca Viktoria Steinfeld, seconda con 110.250.

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Sul terzo gradino del podio è salita un’altra italiana, Viola Sella, che ha chiuso con 106.750 punti. Quarta posizione per Margherita Fucci, fermatasi a quota 105.200. Un risultato complessivo che conferma la profondità e la qualità del movimento azzurro a pochi giorni dall’appuntamento iridato.

Le Farfalle completano il tris prima di Francoforte

Successo italiano anche nella prova a squadre. Le Farfalle hanno totalizzato 51.650 punti, ottenendo 25.700 nell’esercizio con le cinque palle e 25.950 nel misto con cerchi e clavette. Alle loro spalle si è classificata la Germania con 51.200. La somma del risultato della squadra e di quello della migliore individualista ha consegnato all’Italia anche il primo posto nel Team Ranking, completando così una tripletta perfetta.

Il torneo di Chieti ha offerto indicazioni incoraggianti verso i Mondiali di Francoforte, primo passaggio importante nel percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.