Tiro a volo, Italia protagonista a Brno: ori per Panza e Fuso, bronzo Della Valle

Si chiude con un bilancio di due medaglie d’oro e una di bronzo la partecipazione italiana al Gran Premio Internazionale di Brno, disputato nello Shooting Range Sobesice. La trasferta, riservata ai migliori specialisti del Ranking Federale 2025 di Trap e Skeet, ha premiato Valentina Panza ed Emanuele Fuso, vincitori delle rispettive gare, mentre Alessandra Della Valle ha completato il bottino azzurro con il terzo posto nella Fossa Olimpica Femminile.

Panza firma la rimonta, Della Valle completa il podio

Valentina Panza ha conquistato l’oro nel Trap femminile al termine di una grande rimonta. Dopo il 62/75 della prima giornata, la tiratrice dei Carabinieri ha reagito chiudendo le qualificazioni con 106/125 e guadagnandosi l’accesso alla finale attraverso lo spareggio.

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Nell’atto decisivo l’azzurro si è imposta con 28/30, precedendo la polacca Sandra Bernal, seconda con 25/30. Sul terzo gradino del podio è salita Alessandra Della Valle, bronzo con 20/25 dopo aver terminato le qualificazioni a quota 110/125. Quarta un’altra italiana, Marika Patera, mentre nella gara maschile Alessio Sforzi ha sfiorato la medaglia chiudendo ai piedi del podio.

Fuso domina nello Skeert, Bernardini quarto

Il secondo successo italiano è arrivato nello Skeet maschile grazie a Emanuele Fuso. Dopo il 71/75 iniziale, l’atleta dell’Esercito ha completato le qualificazioni con 119/125. ottenendo il dorsale numero 7. In finale Fuso ha alzato ulteriormente il livello, imponendosi 34/36 davanti ai cechi Daniel Korcak, argento con 31/36, e Jakub Tomecek, bronzo con 27/32. Francesco Bernardini ha terminato quarto, mentre Andrea Lapucci si è classificato quinto.

Nello Skeet femminile la migliore italiana è stata Giada Longhi, quinta. La vittoria è andata alla slovacca Vanesa Hockova, davanti alla connazionale Lucia Kopcanova e alla ceca Barbora Sumova.