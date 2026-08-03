Atletica, Mondiali U20: sfida americana per Kelly Doualla, programma e orari

Kelly Doualla on the road. La giovane velocista azzurra vola negli Stati Uniti per affrontare l’impegnativo palcoscenico iridato di Hayward Field. Dopo le recenti vittorie europee l’attesa è altissima.

I trionfi continentali e l’approdo in Oregon

Kelly Doualla affronta i Campionati del mondo under 20 di atletica del 2026 con il ruolo di protagonista assoluta. La talentuosa velocista classe 2009 giunge nello stato dell’Oregon dopo aver dominato in modo netto gli Europei under 18 di Rieti.

Sulla pista laziale ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri in 11.14, stabilendo il nuovo record continentale di categoria e il 2º tempo italiano di sempre. A Eugene la sprinter si presenta forte anche dei titoli europei under 20 conquistati nei 100 metri e nella staffetta 4×100 femminile.

Inoltre, Doualla nel 2026 ha vissuto il debutto internazionale senior ai Mondiali indoor. Successivamente, ai Campionati italiani assoluti al coperto, ha ottenuto l’argento sui 60 metri fermandosi sul tempo di 7.21, preceduta al traguardo soltanto dal 7.10 stabilito dalla campionessa iridata Zaynab Dosso.

Dunque l’attesa è tanta per l’avventura stelle e strisce. L’Hayward Field, impianto che ospita il Prefontaine Classic di Diamond League, potrebbe essere il teatro ideale per brillare. Nell’anno dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, l’azzurra cerca una definitiva consacrazione.

Il calendario ufficiale delle gare e gli orari

Ma quando scenderà in pista Kelly Doualla? L’intenso programma della competizione americana impegna la giovane Doualla in 3 specialità: 100 metri, staffetta 4×100 femminile e staffetta 4×100 mista.

Il debutto sulla pista statunitense avviene nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 agosto alle 19:54 con il 1º turno della prova individuale.

Giovedì 6 agosto l’agenda prevede un doppio sforzo fisico. Alle 03:05 del fuso italiano partono le semifinali dei 100 metri, mentre alle 20:37 inizia la qualificazione della staffetta mista.

La finale dei 100 metri è prevista per venerdì 7 agosto alle 05:35 del mattino. Sabato 8 agosto l’italiana torna in gara alle 21:40 per disputare le batterie della 4×100 femminile.

Il Mondiale si chiude definitivamente domenica 9 agosto con 2 atti finali consecutivi. Alle 03:05 scatta la sfida decisiva della 4×100 mista, seguita poi alle 22:05 dalla gara per il titolo nella 4×100 femminile.

Tutti gli orari indicati seguono regolarmente il fuso orario di Roma e rimangono ovviamente soggetti a possibili modifiche tecniche.

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