Mondiali Under 20, l’Italia porta a Eugene la generazione dei record: 64 azzurri sognano in grande

L’Italia dell’atletica giovanile è pronta a prendersi la scena ai Mondiali Under 20 di Eugene, in programma da mercoledì 5 a domenica 9 agosto nello storico Hayward Field. La squadra azzurra si presenta in Oregon con 64 convocati, nuovo record nazionale dopo i 59 di Lima 2024. Una spedizione ambiziosa, espressione della generazione capace di vincere il medagliere agli Europei U18 del 2024 e agli Europei U20 2025. Alla rassegna parteciperanno oltre 1800 atleti provenienti da 147 Paesi.

Di Fabio e Doualla guidano le speranze azzurre

Tra i nomi più attesi spicca Serena Di Fabio, leader mondiale stagionale nei 500 metri di marcia grazie al 20:42.74, record europeo e italiano U20. Nella stessa specialità l’Italia potrà contare anche su Beatrice Palmonari, mentre tra gli uomini Alessio Coppola si presenta con il terzo tempo tra gli iscritti.

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Grande curiosità nello sprint per Kelly Doualla, reduce dall’11.14 con ui ha stabilito il record europeo U18 nei 100 metri. Nei 200 saranno protagoniste Elisa Valensin e Margherita Castellani, mentre Alessia Succo partirà con ambizioni importanti nei 100 ostacoli.

Da Inzoli a Crotti, una squadra ricca di talento

Nei salti riflettori puntati su Francesco Crotti, quinto nelle liste mondiali del triplo con 16,15, sull’astista Leonardo Scalon e sul lunghista Daniele Inzoli. Nei lanci attenzione ad Anita Nalesso nel peso, Francesco D’Angelo nel disco e Pietro Villa nel giavellotti.

L‘Italia schiererà inoltre tutte e sei le staffette, compresa la nuova 4×100 mista. Nelle precedenti venti edizioni gli azzurri hanno conquistato 26 medaglie, di cui sei d’oro. Le gare saranno trasmesse su Eurovision Sport, con differita ogni mattina dalle 7.30 su Rai Sport.