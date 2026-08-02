Europei di tuffi, Pellacani e Santoro dominano a Parigi: oro nel sincro misto da 3 metri

Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquistano la medaglia d’oro nel sincrono misto dal trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. La coppia azzurra, già campione del mondo, ha rispettato pienamente il pronostico imponendosi con 305,85 punti, unica formazione capace di superare quota 300. Per l’Italia è un successo netto, arrivato con oltre diciannove punti di vantaggio sulla Russia.

Gli azzurri prendono il comando e non lo lasciano più

Pellacani e Santoro hanno costruito il trionfo fin dai due tuffi obbligatori, chiusi con un totale di 96,60 punti. Nella serie libera hanno poi aumentato progressivamente il margine grazie grazie a esecuzioni precise e sincronizzate.

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Il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento ha fruttato 69,30 punti, seguito dal triplo e mezzo avanti carpiato valutato 69,75. La chiusura con il doppio e mezzo ritornato carpiato, premiato con 70,20 punti, ha definitivamente consegnato il titolo continentale agli azzurri. Per la coppia si tratta di un ritorno sul gradino più alto del podio europeo dopo l’oro conquistato nel 2020 a Budapest.

Russia d’argento, Germania sul terzo gradino

La medaglia d’argento è andata ai russi Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina, secondo con 286,17 punti. Terzo posto per i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel, campioni in carica, che hanno totalizzato 284,19.

Ai piedi del podio l’Ucraina con Kyrylo Azarov e Diana Karnafel, davanti a Svizzera e Francia. Per Pellacani la giornata non si è però conclusa con il successo nel sincero: la romana era attesa anche nella finale individuale dal metro, dopo aver chiuso al comando l’eliminatoria.