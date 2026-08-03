Rally Piemonte, vince Crugnola: Daprà resta leader, tutte le classifiche del Campionato Italiano

Andrea Crugnola e Luca Beltrame conquistano il 20° Rally Regione Piemonte a bordo della Lancia Ypsilon Rally2. Roberto Daprà chiude 3°, ma mantiene la vetta del campionato.

Trionfo di Crugnola sulle strade di Alba

Il 5° appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco registra il 2° successo stagionale per Andrea Crugnola. Il pilota varesino domina sugli asfalti delle Langhe, firmando 6 delle 11 prove speciali disputate sui 140 chilometri.

La sfida principale è contro il leader Roberto Daprà, su Skoda Fabia RS Rally2. Crugnola parte benissimo già dal sabato con 3 vittorie parziali, ma Daprà risponde e conquista il primato prima della sosta.

L’ultima giornata di domenica è poi decisiva: Crugnola sorpassa il trentino, penalizzato da una scelta di gomme errata, e taglia il traguardo con un margine importante. Nel finale anche la beffa di Bostjan Avbelj che compie una rimonta clamorosa. Con il miglior tempo nella Power Stage, lo sloveno scavalca Daprà e chiude 2° a 9.8 secondi dal vincitore. Daprà finisce 3° a 1 secondo da Avbelj, ma guida ancora la classifica generale con 84 punti, seguito da Crugnola a 69 e Avbelj a 59.

Ottimo esordio su Lancia per Fabio Andolfi, 4° a 44 secondi. Andrea Nucita termina 5° e si aggiudica il CIR Promozione, davanti a Ivan Ferrarotti e Benjamin Boulenc.

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Titoli tricolori e sfide di categorie

Nelle altre categorie, vince lo spettacolo. Le gare piemontesi incoronano Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti nei Campioni Italiani Due Ruote Motrici con 2 gare di anticipo. Il pilota ossolano centra la 5° vittoria stagionale su Peugeot 208, approfittando di un errore del giovane Nicolò Ardizzone, che termina 2° a 4.8 secondi per un testacoda con la sua Lancia Ypsilon.

Successi anche in altre due categorie. Sara Carra trionfa nel Femminile su Skoda Fabia EVO, mentre Davide Nicelli vince il Rally5 su Renault Clio.

Nel CIAR Junior, Lorenzo Varesco ottiene la 2° vittoria stagionale su Lancia, chiudendo con 9.7 secondi di vantaggio su Giacomo Marchioro. Varesco ha perso 1 minuto nella penultima prova, ma ha saputo recuperare con un colpo di coda decisivo all’ultimo chilometro. Il 3° posto a 14.1 secondi consegna a Geronimo Nerobutto la testa della classifica di categoria con 36 punti.

Nella Suzuki Rally Cup, Giovanni Villardi firma il suo 1° successo, precedendo il leader Roberto Pellè di 19 secondi.