Tennis, Bellucci salta Wimbledon: oggi in campo Sinner, Darderi e Cocciaretto

Il 29 giugno 2026 segna una data storica per il tennis azzurro a Wimbledon, con Jannik Sinner che da campione in carica farà il suo esordio sul Centrale. Forfait di Mattia Bellucci.

L’esordio degli italiani e la giornata di Sinner

Oggi, per la prima volta nella storia, un tennista italiano ha l’onore di aprire il programma sul Centrale.

Jannik Sinner, campione uscente, calca il campo più celebre del mondo per affrontare il serbo Miomir Kecmanovic. I 2 si sono già sfidati sull’erba londinese nel 2024 e l’altoatesino ha concesso soltanto 7 game all’avversario.

Oltre a Sinner oggi scende in campo anche Luciano Darderi, testa di serie numero 14 del tabellone maschile, impegnato in una sfida complessa contro lo statunitense Ethan Quinn, reduce dalla recente finale di Maiorca. Darderi difende il terzo turno raggiunto nella passata edizione.

Nel circuito femminile, Elisabetta Cocciaretto affronta un esordio altrettanto insidioso. La giocatrice marchigiana, capace di raggiungere il terzo turno nel 2023 e nel 2025, sfida la cinese Wang Xinyu, reduce dalla semifinale di Bad Homburg. Sugli altri campi, spicca il match di Novak Djokovic contro Wu Yibing e la gara tra Daniil Medvedev e Marin Cilic. Tra le donne, scendono in campo anche le 2 americane Jessica Pegula e Coco Gauff.

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L’infortunio di Bellucci e le novità del tabellone

Intanto però arrivano brutte notizie da Mattia Bellucci. Il tennista azzurro non parteciperà alla terza prova Slam della stagione agonistica. Il 25enne lombardo è stato costretto al ritiro per un infortunio subito in allenamento nella giornata di sabato.

Ieri Bellucci è presentato all’All England Club con tutore e stampelle, formalizzando il proprio forfait.

Dunque domani niente sfida con Zachary Svajda. Assenza molto rilevante per il numero 74 del mondo, che lo scorso anno si è spinto fino al 3 turno di Wimbledon cedendo contro il tennista inglese Cameron Norrie. Il suo posto nel tabellone principale passa allo spagnolo Pablo Llamas Ruiz. L’iberico, numero 119 del ranking, è stato ripescato dopo la sconfitta subita al 3 turno delle qualificazioni. Il vincitore di questo incontro incrocerà al turno successivo la testa di serie numero 5 Alex de Minaur.

Peccato, Bellucci in questa fase della stagione aveva mostrato un buon rendimento sull’erba, raggiungendo i quarti di finale a Stoccarda, gli ottavi ad Halle e i sedicesimi a Eastbourne.