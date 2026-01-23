Tennis, Australian Open: eliminata Paolini, fuori anche il doppio misto

Mattinata amara per il tennis italiano in Australia. Eliminata Jasmine Paolini, stecca anche il doppio misto con il duo Errani e Vavassori che partiva come testa di serie e dunque favorita.

Jasmine Paolini eliminata da Iva Jovic

Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 si interrompe al terzo turno. Sulla John Cain Arena di Melbourne, la tennista toscana è stata superata dalla giovane statunitense Iva Jovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e quarantotto minuti. Per la Jovic si tratta di un successo storico, essendo la sua prima vittoria in carriera contro una top ten, mentre per l’azzurra resta il rammarico di una sfida condizionata da evidenti problemi fisici.

Sin dalle prime battute, Paolini è apparsa insolitamente opaca e poco mobile. Sotto 5-2 nel primo set, l’italiana ha richiesto un medical time out per cercare di rimediare a un malessere che ne ha limitato il rendimento.

Nonostante le difficoltà, Jasmine ha tentato una coraggiosa reazione nel secondo set, trascinando l’avversaria al tie-break.

Tuttavia, la solidità della Jovic ha fatto la differenza nei punti decisivi. I dati del match confermano le difficoltà dell’azzurra, che ha ottenuto appena il 48% dei punti dalla prima di servizio, contro una Jovic estremamente costante.

Male anche Sara Errani con Andrea Vavassori

Le brutte notizie per il tennis italiano proseguono nel doppio misto, dove i favoriti vengono clamorosamente eliminati al debutto.

La coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, accreditata della testa di serie numero uno, non è riuscita a superare Edouard Roger-Vasselin e Laura Siegemund.

Il match, chiuso in poco più di un’ora con il punteggio di 6-4 6-2, ha visto i franco-tedeschi dominare a rete e sfruttare le incertezze degli azzurri sulla seconda di servizio.

Con soli 14 vincenti contro i 26 degli avversari, Errani e Vavassori salutano Melbourne prematuramente, lasciando un vuoto nel tabellone dove partivano come favoriti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it