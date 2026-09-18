Tennis in tv dal 21 al 29 settembre: quattro tornei ATP e WTA su Sky e NOW

Dal Chengdu Open al Korea Open, nove giorni di dirette sui canali Sky Sport e in streaming su NOW: il programma completo con semifinali e finali

La stagione del tennis prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW con quattro tornei in programma da lunedì 21 a martedì 29 settembre. Il calendario comprende due appuntamenti del circuito maschile ATP e altrettanti eventi del circuito femminile WTA.

Dal 23 al 29 settembre si disputeranno in Cina l’ATP 250 Chengdu Open e l’ATP 250 AITO Hangzhou Open. Il programma femminile, previsto dal 21 al 27 settembre, proporrà invece il WTA 500 Singapore Tennis Open Presented by BNP Paribas e il WTA 250 Korea Open di Seul.

ATP e WTA su Sky e NOW: come seguire i quattro tornei

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire in diretta e con il commento in italiano gli incontri dei principali giocatori azzurri e gli altri match di cartello.

I clienti Sky potranno utilizzare anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile sul canale 203. Premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass connesso a Internet, sarà possibile accedere alle dirette dai diversi campi dei tornei trasmessi da Sky e consultare gli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW sarà disponibile Extra Match, il servizio che offre canali aggiuntivi con le immagini in diretta dai campi, curate e prodotte da ATP e WTA.

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti saranno pubblicati anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Gli abbonati potranno inoltre seguire Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, con storie, analisi, retroscena e profili dei protagonisti del circuito.

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Tennis su Sky lunedì 21 e martedì 22 settembre

Lunedì 21 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 5, il meglio del WTA 500 Singapore e del WTA 250 Korea Open.

Martedì 22 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 5, il meglio del WTA 500 Singapore e del WTA 250 Korea Open.

La programmazione di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre

Mercoledì 23 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 5, il meglio dei quattro tornei.

Giovedì 24 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 5, il meglio dei quattro tornei.

Sky Sport Uno: dalle ore 7 e dalle ore 12, il meglio dei quattro tornei.

Il programma di venerdì 25 settembre

Venerdì 25 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 5, il meglio dei quattro tornei.

Sky Sport Uno: dalle ore 7 e dalle ore 12, il meglio dei quattro tornei.

Sky Sport Arena: dalle ore 13.30, il meglio dei quattro tornei.

Sky Sport Mix: dalle ore 13.30, il meglio dei quattro tornei.

Le semifinali WTA di sabato 26 settembre

Sabato 26 settembre

Sky Sport Tennis: alle ore 7, prima semifinale del WTA 250 Korea Open; alle ore 8.30, prima semifinale del WTA 500 Singapore; alle ore 10.30, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou; alle ore 12, seconda semifinale del WTA 500 Singapore.

Sky Sport Uno: dalle ore 7, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou.

Sky Sport Arena: dalle ore 7, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou.

Sky Sport Max: alle ore 7, prima semifinale del WTA 250 Korea Open; alle ore 9, seconda semifinale del WTA 250 Korea Open.

Le finali WTA di domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre

Sky Sport Tennis: dalle ore 7, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou; alle ore 8.30, finale del WTA 250 Korea Open; alle ore 11, finale del WTA 500 Singapore.

Sky Sport Uno: dalle ore 7 e dalle ore 12.15, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou.

Sky Sport Arena: dalle ore 7, il meglio degli ATP 250 di Chengdu e Hangzhou.

Sky Sport Mix: alle ore 11, finale del WTA 500 Singapore.

Le semifinali ATP di lunedì 28 settembre

Lunedì 28 settembre

Sky Sport Tennis: alle ore 11.30, prima semifinale dell’ATP 250 Hangzhou; alle ore 13.30, seconda semifinale dell’ATP 250 Hangzhou.

Sky Sport Uno: alle ore 11, prima semifinale dell’ATP 250 Chengdu; alle ore 13, seconda semifinale dell’ATP 250 Chengdu.

Le finali ATP di martedì 29 settembre

Martedì 29 settembre

Sky Sport Uno: alle ore 13, finale dell’ATP 250 Chengdu.

Sky Sport Tennis: alle ore 13.30, finale dell’ATP 250 Hangzhou.