Rugby femminile su Sky e NOW: Italia-Giappone apre le WXV Global Series, poi Sudafrica e Stati Uniti

Le Azzurre debuttano sabato 19 settembre alle 14.30 contro il Giappone. Il 26 settembre sfida al Sudafrica, quindi a ottobre due partite contro gli Stati Uniti.
Nuovo appuntamento con il rugby femminile su Sky e in streaming su NOW. La Nazionale italiana sarà protagonista delle WXV Global Series, competizione che riunisce dodici tra le migliori selezioni del ranking World Rugby.
Il programma delle Azzurre si svilupperà tra settembre e ottobre, con quattro partite: due contro Giappone e Sudafrica e altre due contro gli Stati Uniti.
Italia-Giappone apre il programma il 19 settembre
Il debutto dell’Italia è fissato per sabato 19 settembre alle 14.30 contro il Giappone.
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e il commento tecnico di Andrea De Rossi.
Il 26 settembre Italia-Sudafrica
Una settimana più tardi, sabato 26 settembre alle 14.30, le Azzurre torneranno in campo per affrontare il Sudafrica.
Anche questa sfida sarà trasmessa su Sky Sport Mix. Alla telecronaca ancora Paolo Malpezzi, affiancato al commento da Federico Fusetti.
A ottobre due sfide contro gli Stati Uniti
La seconda parte della competizione vedrà l’Italia impegnata due volte contro gli Stati Uniti.
Il primo appuntamento è in programma sabato 17 ottobre a mezzanotte, mentre il secondo si giocherà sabato 24 ottobre alle 22.15.
Entrambi gli incontri saranno raccontati da Paolo Malpezzi, con il commento tecnico affidato ad Andrea De Rossi e Federico Fusetti.
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WXV Global Series su Sky e NOW: il programma completo
Sabato 19 settembre
ore 14.30 – Italia-Giappone
Sky Sport Mix
Sabato 26 settembre
ore 14.30 – Italia-Sudafrica
Sky Sport Mix
Sabato 17 ottobre
ore 00.00 – Stati Uniti-Italia
Sabato 24 ottobre
ore 22.15 – Stati Uniti-Italia
Rugby anche su Sky Sport 24, sito, app e social
La copertura delle WXV Global Series sarà accompagnata dagli aggiornamenti di Sky Sport 24, dai contenuti disponibili su SkySport.it e Sky Sport Insider, oltre che dall’App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport.
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Rugby femminile su Sky e NOW: Italia-Giappone e programma WXV
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Italia femminile protagonista nelle WXV Global Series su Sky e NOW: debutto il 19 settembre contro il Giappone, poi Sudafrica e due sfide con gli USA.