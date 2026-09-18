Basket su Sky e NOW dal 18 al 20 settembre: EuroLeague SuperCup e Supercoppa LBA, programma e orari

Tre giorni di grande basket: oggi le semifinali della EuroLeague SuperCup, sabato le finali e il via alla Supercoppa LBA con Tortona-Venezia e Milano-Virtus. Domenica la finale.
Tre giorni di basket su Sky Sport e in streaming su NOW, da oggi, venerdì 18, a domenica 20 settembre. Il programma propone due appuntamenti che anticipano la ripartenza dei campionati: la EuroLeague SuperCup e la Supercoppa LBA.
La EuroLeague SuperCup si giocherà tra oggi e sabato 19 settembre, mentre la Supercoppa LBA prenderà il via sabato e si concluderà domenica 20 con la finale.
Due eventi che accompagnano verso l’inizio delle stagioni ufficiali: l’Eurolega ripartirà giovedì 25 settembre, mentre la Serie A LBA scatterà sabato 26 settembre. Entrambe saranno trasmesse da Sky Sport per tutta la stagione.
EuroLeague SuperCup, oggi Olympiacos-Fenerbahçe e Real Madrid-Dubai
Ad aprire il weekend sarà la EuroLeague SuperCup. Oggi, venerdì 18 settembre, sono in programma entrambe le semifinali.
Alle 16 si parte con Olympiacos-Fenerbahçe, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket. Telecronaca di Davide Fumagalli con il commento di Davide Pessina.
Alle 19 spazio alla seconda semifinale, Real Madrid-Dubai, ancora su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con Andrea Solaiani in telecronaca e Andrea Meneghin al commento.
EuroLeague SuperCup, sabato le due finali
Sabato 19 settembre saranno assegnati i piazzamenti della competizione.
Alle 16 è in programma la finale per il terzo e quarto posto, in diretta su Sky Sport Basket, con la telecronaca di Giovanni Poggi.
Alle 19 toccherà invece alla finale per il primo e secondo posto, sempre su Sky Sport Basket. Telecronaca di Andrea Solaiani e commento di Davide Pessina.
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Supercoppa LBA, sabato Tortona-Venezia e Milano-Virtus Bologna
Sabato inizierà anche la Supercoppa LBA, con due semifinali.
Alle 17 si affronteranno Tortona e Reyer Venezia, in diretta su Sky Sport Uno. Telecronaca di Geri De Rosa e commento di Andrea Meneghin.
Alle 19.45 sarà invece il momento di Olimpia Milano-Virtus Bologna, una delle sfide più attese del weekend, trasmessa su Sky Sport Uno. Telecronaca di Davide Fumagalli e commento di Chicca Macchi.
Domenica la finale della Supercoppa LBA
La Supercoppa LBA si concluderà domenica 20 settembre alle 17 con la finale, in diretta su Sky Sport Basket.
Il match sarà raccontato da Geri De Rosa con il commento tecnico di Andrea Meneghin.
Ad accompagnare la manifestazione ci sarà anche uno studio on site pre e postpartita, condotto da Giulia Cicchinè e Matteo Soragna, con la partecipazione di Andrea Meneghin e Chicca Macchi. Le interviste e gli approfondimenti a bordocampo saranno affidati a Gaia Accoto.
EuroLeague SuperCup su Sky e NOW: il programma completo
Venerdì 18 settembre
ore 16 – Olympiacos-Fenerbahçe
Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
Telecronaca Davide Fumagalli, commento Davide Pessina
ore 19 – Real Madrid-Dubai
Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
Telecronaca Andrea Solaiani, commento Andrea Meneghin
Sabato 19 settembre
ore 16 – Finale 3°/4° posto
Sky Sport Basket
Telecronaca Giovanni Poggi
ore 19 – Finale 1°/2° posto
Sky Sport Basket
Telecronaca Andrea Solaiani, commento Davide Pessina
Supercoppa LBA su Sky e NOW: il programma completo
Sabato 19 settembre
ore 17 – Tortona-Reyer Venezia
Sky Sport Uno
Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin
ore 19.45 – Olimpia Milano-Virtus Bologna
Sky Sport Uno
Telecronaca Davide Fumagalli, commento Chicca Macchi
Domenica 20 settembre
ore 17 – Finale
Sky Sport Basket
Telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin
Basket su Sky Sport 24, sito, app e social
Il racconto del weekend sarà accompagnato anche dagli aggiornamenti di Sky Sport 24, dai contenuti disponibili su SkySport.it e Sky Sport Insider, dall’App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport.
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