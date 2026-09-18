MotoGP Austria, Acosta domina le libere: doppietta KTM, Bagnaia solo 18°

Pedro Acosta firma il miglior tempo al Red Bull Ring davanti a Pol Espargaro. Terzo Jorge Martin, poi Marc Marquez. Più indietro gli italiani: Bezzecchi sesto, Di Giannantonio 12° e Bagnaia 18°.

La KTM parte nel migliore dei modi nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. Sul circuito di casa del Red Bull Ring, Pedro Acosta chiude al comando la sessione di prove libere precedendo l’altra RC16 di Pol Espargaro.

Alle spalle delle due KTM si piazza Jorge Martin con l’Aprilia, terzo davanti a Marc Marquez sulla Ducati. Quinta posizione per Johann Zarco, mentre Marco Bezzecchi completa la top six.

MotoGP Austria, Bagnaia in difficoltà nelle libere

Più indietro gli altri italiani. Fabio Di Giannantonio chiude la sessione al 12° posto, mentre Francesco Bagnaia fatica a trovare il passo e termina soltanto 18°.

Un avvio quindi complicato per Pecco, chiamato a cambiare passo nelle pre-qualifiche per provare a entrare direttamente nel Q2.

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Espargaro cade, problemi per Alex Marquez e Martin

La sessione è stata caratterizzata anche da alcuni episodi. Pol Espargaro è caduto in curva 4 senza riportare conseguenze, mentre Alex Marquez è stato costretto a rientrare ai box dopo un lungo e per un problema a un elemento della sua Ducati Gresini.

Un lungo anche per Bezzecchi, che ha comunque chiuso alle spalle del compagno di squadra Martin.

Proprio Jorge Martin ha lavorato anche sulle condizioni del braccio destro dopo aver confermato di soffrire di sindrome compartimentale. Lo spagnolo è inoltre tornato in pista con la seconda Aprilia dopo un problema tecnico accusato sulla prima moto.

Alle 15 le pre-qualifiche del GP d’Austria

Il programma del venerdì proseguirà alle 15 con le pre-qualifiche, sessione fondamentale per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche di sabato.

La KTM parte dunque con indicazioni molto positive sul circuito di casa, mentre Ducati e Aprilia proveranno a cambiare gli equilibri già nella seconda sessione della giornata.