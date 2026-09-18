Antonelli apre alla Ferrari: “Non escludo nulla, ma ora voglio vincere con la Mercedes”

Il leader del Mondiale di Formula 1 parla del futuro e ribadisce la riconoscenza verso la Mercedes, che ha creduto in lui fin da giovanissimo. Poi il rapporto con Sinner e Furlani.

Kimi Antonelli e un futuro in Ferrari? Per ora il pilota italiano pensa soltanto alla Mercedes, ma non chiude la porta al Cavallino. Il leader del Mondiale di Formula 1 ne ha parlato in un’intervista ad Automoto.it, spiegando di sentirsi profondamente legato alla scuderia che lo ha accompagnato nella crescita.

“Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes”, ha dichiarato Antonelli.

Antonelli: riconoscenza alla Mercedes

Il pilota italiano ha sottolineato come il rapporto con Mercedes vada ben oltre il presente agonistico. È stata infatti la squadra tedesca a credere in lui quando aveva appena 12 anni, accompagnandolo lungo tutto il percorso di crescita fino alla Formula 1.

Antonelli ha spiegato di sentirsi quasi in debito nei confronti della Mercedes per le opportunità ricevute e di voler ripagare quella fiducia con risultati e vittorie.

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Il Mondiale e la gestione della pressione

Il primo grande obiettivo resta naturalmente il titolo mondiale, ma Antonelli preferisce non trasformarlo in un pensiero costante.

Il pilota ha raccontato di evitare di pensare alla classifica quando sale in macchina, per non aumentare la tensione. Il Mondiale entra invece nei suoi ragionamenti soprattutto nei momenti in cui deve valutare il rischio di una manovra o di un sorpasso e capire quanto possa realmente incidere sul risultato finale.

Antonelli e l’amicizia con Sinner e Furlani

Nell’intervista Antonelli ha parlato anche del rapporto con altri grandi protagonisti dello sport italiano, tra cui Jannik Sinner e Mattia Furlani.

Secondo il pilota Mercedes, avere amici che competono ai massimi livelli è importante perché permette di condividere esperienze legate alla pressione, all’attesa prima delle gare e alla necessità di proteggere i propri spazi.

Antonelli ha spiegato di trarre motivazione anche dai loro successi e ha scherzato sul confronto con Sinner: “Fare meglio di Sinner è difficile”.