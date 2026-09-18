Calcio su Sky e NOW dal 18 al 21 settembre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C, programma e orari

Weekend ricchissimo nella Casa dello Sport: Juventus-Atalanta, Venezia-Lazio e Monza-Sassuolo per la Serie A, tutta la Serie C, dieci partite di Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga, Women’s Super League e la finale Juventus-Roma della Serie A Women’s Cup.

Quattro giorni di calcio su Sky Sport e in streaming su NOW, da venerdì 18 a lunedì 21 settembre. Il programma comprende la quinta giornata della Serie A Enilive, l’intera sesta giornata della Serie C Sky Wifi, la Premier League, la Bundesliga, la 2. Bundesliga, la Women’s Super League e la finale della Serie A Women’s Cup.

Serie A su Sky e NOW: Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta

Sono tre le partite della quinta giornata di Serie A Enilive trasmesse in co-esclusiva da Sky e NOW, tutte disponibili anche in 4K.

Venerdì 18 settembre, ore 20.45 – Monza-Sassuolo

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca di Federico Botti, commento di Massimo Gobbi. Inviati Ilaria Alesso e Marco Nosotti.

Sabato 19 settembre, ore 20.45 – Venezia-Lazio

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Lorenzo Minotti. Inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.

Domenica 20 settembre, ore 18 – Juventus-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni.

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Serie A Women’s Cup, sabato la finale Juventus-Roma

Spazio anche al calcio femminile italiano con la finale della Serie A Women’s Cup 2026. Sabato 19 settembre alle 18, allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio, si affrontano Juventus e Roma, remake della finale della passata edizione.

Juventus-Roma – ore 18

Sky Sport Calcio e Sky Sport 255.

Telecronaca di Gaia Brunelli, commento di Martina Angelini. Inviata Vittoria Orlando.

Premier League: dieci partite in diretta

La quinta giornata di Premier League propone dieci incontri su Sky e NOW. Arsenal e Manchester City arrivano al weekend come uniche squadre ancora a punteggio pieno.

Venerdì 18 settembre

ore 21 – Brentford-Chelsea, Sky Sport Uno e Sky Sport 253 – telecronaca Paolo Ciarravano.

Sabato 19 settembre

ore 13.30 – Tottenham-Aston Villa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K – Federico Zancan;

ore 16 – Brighton-Arsenal, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K – Massimo Marianella;

ore 16 – Newcastle-Hull City, Sky Sport 256 – Nicolò Ramella;

ore 16 – Everton-Ipswich, Sky Sport 257 – Federico Zanon;

ore 18.30 – Nottingham Forest-Coventry, Sky Sport Max e Sky Sport 4K – Paolo Ciarravano.

Domenica 20 settembre

ore 15 – Manchester City-Sunderland, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K – Massimo Marianella;

ore 15 – Bournemouth-Liverpool, Sky Sport 257 – Paolo Ciarravano;

ore 15 – Leeds-Crystal Palace, Sky Sport 258 – Federico Casotti;

ore 17.30 – Fulham-Manchester United, Sky Sport Max – Nicola Roggero.

Women’s Super League: Manchester City-Liverpool

Venerdì spazio anche alla terza giornata della Women’s Super League con uno dei big match del campionato inglese femminile.

Venerdì 18 settembre, ore 20 – Manchester City-Liverpool

Sky Sport Mix.

Telecronaca di Federico Zanon.

Bundesliga: Bayern-Union e Stoccarda-Dortmund tra i match del weekend

Sei le partite della quarta giornata di Bundesliga inserite nella programmazione di Sky e NOW.

Venerdì 18 settembre

ore 20.30 – Bayern Monaco-Union Berlino, Sky Sport Arena – telecronaca Pietro Nicolodi.

Sabato 19 settembre

ore 15.30 – Eintracht Francoforte-Friburgo, Sky Sport 254 – Federico Casotti;

ore 18.30 – Stoccarda-Borussia Dortmund, Sky Sport Mix – Pietro Nicolodi.

Domenica 20 settembre

ore 15.30 – Bayer Leverkusen-Lipsia, Sky Sport 259 – Pietro Nicolodi;

ore 17.30 – Schalke 04-Elversberg, Sky Sport Mix – Giovanni Rispoli;

ore 19.30 – Paderborn-Hoffenheim, Sky Sport Mix – Matteo Marceddu.

2. Bundesliga: Wolfsburg-Darmstadt ed Energie Cottbus-St. Pauli

Due gli appuntamenti della sesta giornata di 2. Bundesliga.

Venerdì 18 settembre, ore 18.30 – Wolfsburg-Darmstadt

Sky Sport 252 – telecronaca Calogero Destro.

Sabato 19 settembre, ore 13.30 – Energie Cottbus-St. Pauli

Sky Sport Mix – telecronaca Riccardo Morelli.

Serie C Sky Wifi, sabato 19 settembre: otto partite

La Serie C Sky Wifi torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Sky e NOW trasmettono tutte le 1.143 partite della stagione, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi di finale.

Ore 14.30

Sorrento-Bari – Sky Sport 251;

Cosenza-Scafatese – Sky Sport 252;

Forlì-Torres – Sky Sport 253.

Ore 17.30

Audace Cerignola-Casertana – Sky Sport 251;

Savoia-Casarano – Sky Sport 252.

Ore 20.30

Catania-Barletta – Sky Sport Arena e Sky Sport 252;

Salernitana-Giugliano – Sky Sport 253;

Altamura-AZ Picerno – Sky Sport 254.

Serie C, domenica 20 settembre: sedici incontri

Il programma più ricco è quello di domenica, con partite distribuite dalle 12.30 fino alla fascia serale.

Ore 12.30

Atalanta U23-Ravenna – Sky Sport Calcio e Sky Sport 258;

Juventus Next Gen-AlbinoLeffe – Sky Sport Arena e Sky Sport 259.

Ore 14.30

Vado-Pescara – Sky Sport 251;

Reggiana-Latina – Sky Sport 252;

Monopoli-Crotone – Sky Sport 253;

Ospitaletto-Cittadella – Sky Sport 254;

Novara-Carpi – Sky Sport 255.

Ore 15

Inter U23-Foggia – Sky Sport 256.

Ore 17.30

Potenza-Cavese 1919 – Sky Sport 252;

Campobasso-Pineto – Sky Sport 253;

Arzignano Valchiampo-Renate – Sky Sport 254.

Ore 20.30

Alcione Milano-Union Brescia – Sky Sport Arena e Sky Sport 253;

Grosseto-Perugia – Sky Sport 252;

Gubbio-Ostiamare – Sky Sport 254;

Lecco-Pergolettese – Sky Sport 255;

F. Caratese-Giana Erminio – Sky Sport 256.

Serie C, lunedì 21 settembre: sei partite alle 20.30

La sesta giornata si chiuderà lunedì sera con sei incontri tutti con calcio d’inizio alle 20.30.

Guidonia Montecelio 1937-Livorno – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251;

Spezia-Vis Pesaro – Sky Sport Max e Sky Sport 252;

Pianese-Sambenedettese – Sky Sport Mix e Sky Sport 253;

Treviso-Desenzano – Sky Sport 254;

Trento-Pro Vercelli – Sky Sport 255;

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane – Sky Sport 256.

Gli studi Sky Sport per la Serie A

La copertura della Serie A sarà accompagnata dai tradizionali studi pre e postpartita. Venerdì alle 20 e alle 22.40 appuntamento con Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano con Massimo Marianella e Massimo Caputi.

Sabato La Casa dello Sport andrà in onda dalle 14 e dalle 17 con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis. Dalle 18 spazio a Campo Aperto Speciale con Ilaria Alesso, Compagnoni e De Grandis, mentre alle 20 e alle 22.40 toccherà a Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

Domenica dalle 12 La Casa dello Sport con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Riccardo Gentile; dalle 15 Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Gianfranco Teotino. Dalle 20.45 Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Luca Marchetti e Dario Massara. Completano il programma gli appuntamenti delle 20 e delle 22.40 con Sky Calcio Club di Fabio Caressa, insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Gli studi dedicati al calcio internazionale

Per Premier League e Bundesliga torna La Casa dello Sport Internazionale. Sabato appuntamento dalle 13, 15.30 e 18 con Valentina Mariani e Nicola Roggero. Domenica lo studio sarà in onda dalle 19.30 con Valentina Mariani e Paolo Di Canio.

Dal lunedì al venerdì alle 14 prosegue inoltre Euroshow con Niccolò Omini, dedicato ai principali temi del calcio internazionale. Aggiornamenti continui saranno disponibili su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.