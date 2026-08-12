Sorteggio Cincinnati: spauracchio Zverev, cammino difficile per gli italiani

Il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati apre l’ultimo grande torneo prima dello US Open di fine agosto. L’assenza dei primi due al mondo accende la corsa al titolo in Ohio.

Il cammino dei favoriti tra ostacoli e grandi ritorni

Cincinnati, ci siamo. Molti big cercano riscatto dopo le premature eliminazioni subite a Montreal, in un evento che lo scorso anno incoronò Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner.

Il sorteggio si è rivelato particolarmente severo per Alexander Zverev, testa di serie numero 1. Il tedesco inizierà il cammino al secondo turno contro Norrie o Prizmic. Nei sedicesimi dovrà superare l’argentino Etcheverry, per poi affrontare un ottavo contro il vincente tra Paul e Vacherot. Il percorso teorico del tedesco prosegue con un quarto di finale contro Jodar o Cobolli e una complessa semifinale contro Novak Djokovic. Il serbo torna in campo per la prima volta dopo Wimbledon e sfiderà all’esordio Choinski o Tirante, per poi proiettarsi verso un possibile quarto di finale contro l’australiano Alex de Minaur.

La parte bassa del seeding invece sembra piu agevole per lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6, e per il russo Daniil Medvedev, numero 4. Restano invece dubbi sulla reale partecipazione di Felix Auger-Aliassime, inserito come numero 2.

Gli accoppiamenti e le sfide dei tennisti italiani

Non è andata bene agli italiani con partite subito complicate. Flavio Cobolli farà il suo esordio contro il vincitore del confronto tra Carabelli e Kecmanovic.

Matteo Arnaldi attende il risultato della sfida tra Landaluce e Draper. In un eventuale sedicesimo di finale, Arnaldi potrebbe incrociare proprio Novak Djokovic.

Anche Luciano Darderi, impegnato al debutto contro Hijikata o Monfils, potrebbe sfidare il serbo in un ipotetico ottavo di finale.

Lorenzo Musetti scenderà in campo contro Altmaier o un avversario proveniente dalle qualificazioni. Avanzando nel tabellone, incrocerà il francese Humbert, con l’obiettivo di raggiungere Ben Shelton agli ottavi.

Completano il quadro gli altri azzurri inseriti nel primo turno: Mattia Bellucci dovrà confrontarsi con lo statunitense Svajda, Matteo Berrettini se la vedrà con un tennista proveniente dalle qualificazioni, mentre Lorenzo Sonego affronterà il cinese Shang.

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