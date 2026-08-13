Europei nuoto, il programma di oggi 13 agosto: da Ceccon a Curtis

Gli Europei di nuoto non lasciano tregua neanche oggi 13 agosto: vanno in acqua diversi campioni italiani a caccia di medaglie

Oggi, giovedì 13 agosto, va in scena un’altra giornata importante degli Europei di nuoto 2026 al Centre Aquatique Olympique di Parigi. Il programma odierno è fitto di appuntamenti per i colori azzurri, divisi tra batterie mattutine e turni serali.

La sessione del mattino inizierà alle ore 09:30 con le batterie dei 200 stile libero maschili, che vedranno impegnati Carlos D’Ambrosio, Marco De Tullio, Jacopo Barbotti e Alessandro Ragaini. A seguire, toccherà a Costanza Cocconcelli, Paola Borrelli e Anita Gastaldi nei 100 farfalla, e poi ai dorsisti Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari nei 50 dorso.

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Spazio anche a Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana, alla staffetta 4×100 stile libero maschile e a Simona Quadarella, attesa dalle batterie dei 1500 stile libero.

Le possibili medaglie italiane oggi nel nuoto

I fari della sera, a partire dalle ore 18:30, saranno puntati sulle finali e sulle semifinali. Sara Curtis cercherà l’impresa nella finale dei 50 dorso donne, mentre Christian Mantegazza si giocherà le sue chance di podio nei 200 rana uomini. In vasca anche le staffette e gli azzurri qualificati per le varie semifinali, tra cui i 50 dorso e i 200 stile.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Sarà visibile anche in streaming, su Rai Play, Sky Go e NOW. Anche oggi l’appuntamento è da non perdere e la speranza è di poter esultare anche oggi. L’Italia ci crede e spera di conquistare nuove medaglie.