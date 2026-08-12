Calciomercato: giro di bomber, pazza idea Icardi per la Lazio, Lukaku e Vlahovic salutano

E’ la giornata degli attaccanti in Serie A. Coinvolte diverse big. Ma il nome nuovo è quello di Icardi, da oggi tra gli obiettivi della Lazio.

L’intrigo Icardi-Lazio e i movimenti in Serie A

La Lazio lavora per regalare a Rino Gattuso un nuovo centravanti. Il ds Fabiani ha avviato i contatti con l’entourage di Mauro Icardi. L’argentino si è preso del tempo perché la sua priorità resta un club che disputi la Champions League, ma valuta attentamente l’ipotesi di tornare in Italia.

Nel frattempo, si è innescato un vero effetto domino in provincia. La Fiorentina ha ceduto Roberto Piccoli al Bologna in prestito con obbligo di riscatto vincolato alla salvezza. L’operazione, curata dall’agente Lucci, vale 18 milioni di euro più 2 di bonus. Questa uscita ha permesso ai viola di chiudere per Mateo Pellegrino, in arrivo giovedì 13 agosto in Toscana. Il centravanti saluta il Parma a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro bonus inclusi, siglando un accordo di 5 anni. Il vuoto nel reparto offensivo emiliano viene colmato da David Romero, in arrivo per le visite mediche. La società versa 8,5 milioni di euro al Tigre per il cartellino del classe 2003. Il talento sudamericano, abile ad attaccare la profondità, si legherà a mister Cuesta con un contratto quinquennale.

L’esodo dei bomber verso la Turchia: lasciano Lukaku e Vlahovic

Ma è la giornata degli addii, soprattutto per Juventus e Napoli. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku lasciano la Serie A per volare a Istanbul. Il serbo, dopo il mancato prolungamento con la Juventus e un periodo senza squadra per le alte pretese sull’ingaggio, accetta l’offerta del Besiktas. Sfumata l’idea di un ritorno in bianconero caldeggiato da Spalletti, l’attaccante firma un accordo triennale.

Destinazione simile per il belga, finito fuori dai piani tecnici di Max Allegri a Napoli. Lukaku sceglie il Fenerbahce, che sborsa 7 milioni di euro per il trasferimento, cifra che andrà per il 40% al Chelsea. Il giocatore sigla un contratto annuale da 10 milioni di euro, con opzione per la seconda stagione. Si chiude così un biennio intenso, segnato dalla storica rete al Cagliari del 24 maggio 2025, decisiva per il quarto scudetto partenopeo.

Ora toccherà alla Juventus rispondere, i bianconeri cercano ancora una punta in caso di partenza di David. Stesso dicasi per il Como che vorrebbe regalarsi un colpo in attacco formato Champions, con Kean sogno (ad oggi impossibile) di mezza estate.

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