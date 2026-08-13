Errani in finale di doppio a Toronto: ottima intesa con Melichar-Martinez

Nonostante l’assenza di Jasmine Paolini per infortunio, Sara Errani si fa valere e riesce a raggiungere la finale di Toronto con Melichar-Martinez

A Toronto c’è ancora Sara Errani a lottare per il titolo. La campionessa azzurra, in coppia con la statunitense Nicole Melichar-Martinez, ha conquistato l’accesso alla finale del doppio al National Bank Open, importante torneo WTA 1000.

Questo risultato conferma una delle qualità più evidenti della sua straordinaria carriera: l’incredibile capacità di adattarsi, reinventarsi e mantenere un livello competitivo altissimo, pur cambiando compagna e dinamiche di gioco.

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Costretta a rinunciare temporaneamente alla sua partner Jasmine Paolini, ferma per un infortunio al piede che ne ha compromesso l’avvio della stagione sul cemento americano, Errani ha saputo trovare un’intesa immediata con Melichar-Martinez. Le due tenniste, terza testa di serie, hanno compiuto una cavalcata notevole fino all’atto conclusivo del torneo canadese.

Errani ha conquistato la finale a Toronto

Il pass per la finale è arrivato al termine di una semifinale vibrante e dai continui capovolgimenti di fronte. La coppia italo-americana ha infatti superato le temibili Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko, quinte teste di serie, con il punteggio di 6-1, 4-6, 10-8 dopo un’ora e mezza di battaglia.

Il tennis italiano si gode l’ennesima impresa di una campionessa senza età, pronta a dare battaglia. Ora, nell’ultimo atto, Errani e Melichar-Martinez affronteranno la ceca Katerina Siniakova e la cinese Zhang Shuai.

L’obiettivo è chiaro: coronare una settimana quasi perfetta sul cemento canadese, alzare al cielo un trofeo di alto profilo e continuare a vincere, in attesa del pieno recupero di Jasmine Paolini.