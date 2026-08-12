Europei: Sara Fantini d’argento e un triplo salto verso la storia per l’Italia

La terza giornata degli Europei di Birmingham 2026 regala all’Italia la quinta medaglia grazie al martello femminile. Serata dolceamara in pista per i colori azzurri, tra ottime conferme e qualche eliminazione inaspettata.
Fantini non delude, ostacoli fatali per Folorunso
Sara Fantini conquista la medaglia d’argento nel lancio del martello, portando a 5 il bottino italiano nella rassegna continentale. L’azzurra trova la misura di 74,35 al primo tentativo, difendendo la posizione per tutta la gara, ma deve arrendersi alla finlandese Silja Kosonen, medaglia d’oro con 76,28. Il bronzo va alla norvegese Beatrice Nedberge Llano.
Niente da fare nella finale dei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso, che chiude al quinto posto in 54,29 nella gara dominata dalla slovacca Emma Zapletalová in 52,91.
Arrivano ottime notizie dagli uomini nei 400 ostacoli, dove Alessandro Sibilio strappa il pass per l’atto conclusivo fermando il cronometro a 48,44. Grande prova di Francesco Pernici negli 800 metri: l’atleta entra in finale ripescato con l’ottimo tempo di 1:43,84 al termine di una batteria velocissima.
Nelle semifinali dei 200 metri femminili si ferma l’avventura di Dalia Kaddari, Vittoria Fontana ed Elena Cambiolo, tutte eliminate. Male il lancio del disco, con Daisy Osakue, Benedetta Benedetti ed Emily Conte subito fuori nelle qualificazioni mattutine.
En plein nel triplo e la situazione nel decathlon
Il salto triplo maschile parla italiano. La nazionale completa una qualificazione perfetta mandando AndyDíazHernández, Simone Biasutti e Andrea Dallavalle in finale, occupando 3 dei primi 4 posti totali.
Díaz supera subito lo sbarramento con 17,05, Biasutti ottiene 16,71 e Dallavalle si assicura il turno con 16,55. Davanti a loro si piazza solo il portoghese Pedro Pichardo, leader con 17,16.
Nel decathlon, la prima giornata si chiude con il tedesco Leo Neugebauer al comando con 4483 punti, inseguito dall’olandese Jeff Tesselaar.
Dario Dester termina le 5 prove al settimo posto con 4202 punti, difendendosi bene sui 400 metri, chiusi in 47,96. Alberto Nonino rimane arretrato in ventiduesima posizione con 3828 punti.
La pista britannica assegna altri titoli pesanti. Lo svizzero Jason Joseph trionfa nei 110 ostacoli in 13,12, precedendo il francese Just Kwaou-Mathey e il polacco Jakub Szymanski. Nei 400 metri piani l’oro va al britannico Matthew Hudson-Smith, dominatore assoluto in 44,17 davanti al francese Muhammad Abdallah Kounta e all’olandese Jonas Phijffers.