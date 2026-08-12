Europei, storica Curtis a Parigi: record mondiale nei 50 dorso. Argento e 2 bronzi per l’Italia oggi

Una giornata semplicemente da sogno per l’Italia negli Europei di nuoto a Parigi. La terza giornata degli Europei di nuoto 2026 a Parigi regala una serata trionfale all’Italia, assoluta protagonista con un primato mondiale e tre medaglie pesanti.

L’impresa storica di Curtis e l’argento in staffetta

Sara Curtis scrive una pagina indelebile nella storia del nuoto italiano stabilendo il nuovo record del mondo nella semifinale dei 50 dorso. La nuotatrice ferma il cronometro sul tempo di 26″63, abbassando di 23 centesimi il precedente limite globale e prenotando il ruolo di netta favorita per la finale.

Il talento della primatista si rivela decisivo anche in chiusura di programma, trascinando la 4×100 stile libero femminile verso un prezioso argento. Il quartetto azzurro, composto da Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e dalla giovanissima Alessandra Mao, di soli 15 anni, sale sul secondo gradino del podio facendo segnare il nuovo record nazionale in 3’33″19. La prestazione delle italiane viene superata solo nei metri finali dall’Olanda, che conquista l‘oro con il tempo di 3’31″89. La gara corale conferma il grande potenziale del gruppo tricolore per il futuro, capace di resistere all’assalto degli Atleti Neutrali B, terzi al traguardo con 3’33″69.

I bronzi di Ceccon e Pilato arricchiscono il medagliere

Le soddisfazioni per la spedizione tricolore proseguono grazie alle eccezionali prove individuali di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato. Il nuotatore veneto conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 200 dorso, abbattendo il muro dell’1’54” e siglando il nuovo record nazionale con il tempo di 1’53″96. L’azzurro cede il passo solamente all’ungherese Hubert Kos, trionfatore in 1’53″08, e al greco Apostolos Siskos.

Poco più tardi il medagliere si arricchisce con il bronzo di Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana con il crono di 1’05″89. La britannica Angharad Evans domina la gara siglando il primato della manifestazione in 1’04″87, seguita dall’irlandese Mona McSharry.

Restano invece lontani dal podio gli altri azzurri impegnati nelle finali odierne. Luca De Tullio archivia gli 800 stile libero al sesto posto in 7’44″24, sfiorando il proprio personale nella prova vinta dal tedesco Johannes Liebmann con annesso record europeo. Carlos D’Ambrosio si piazza settimo nei 100 stile libero in 47″58, mentre Silvia Di Pietro chiude ottava nella finale dei 50 farfalla.

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