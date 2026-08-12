Europei nuoto, quando nuota Thomas Ceccon oggi nella finale dei 200 dorso

Thomas Ceccon sarà impegnato oggi nella finale dei 200 dorso: l’orario esatto della gara e gli avversari del campione italiano

Thomas Ceccon torna in vasca oggi, mercoledì 12 agosto, per la finale dei 200 dorso agli Europei di nuoto. L’azzurro scenderà in acqua alle ore 18,40 presso l’Olympic Aquatic Centre di Parigi, pronto a dare battaglia per conquistare una nuova medaglia continentale.

Il campione olimpico dovrà compiere un’autentica impresa partendo dalla corsia numero otto, posizione non ideale ma che non scalfisce le sue ambizioni di vittoria. Ceccon si è qualificato con l’ottavo tempo complessivo di un minuto, 54 secondi e 86 centesimi, ottenendo l’ultimo pass disponibile per l’atto decisivo della manifestazione.

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La concorrenza sarà, però, di altissimo profilo. Il favorito numero uno è l’ungherese Hubert Kos, autore del nuovo record europeo in semifinale con uno stratosferico un minuto 54 secondi e 30 centesimi. Al suo fianco, in corsia cinque, il greco Apostolos Siskos, mentre in corsia quattro scatterà il ceco Jan Cejka.

Le principali insidie per Ceccon nei 200 dorso

Attenzione anche allo svizzero Roman Mityukov e all’irlandese John Shortt, entrambi decisi a salire sul podio della prestigiosa rassegna continentale francese.

La finale sarà visibile in diretta televisiva su Rai due HD, mentre per gli abbonati Sky sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Ampio spazio anche allo streaming con le piattaforme Rai Play, Sky Go, NOW Tv, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni singola bracciata dell’evento imperdibile di oggi.