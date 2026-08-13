Jacobs riparte: “A volte la sfortuna ci vede davvero bene, ma non si molla mai”

Marcell Jacobs non è riuscito a raggiungere l’obiettivo agli Europei di atletica, a causa di un infortunio muscolare: ma ora è pronto a ripartire

Marcell Jacobs volta pagina e guarda al futuro con determinazione, nonostante la recente delusione agli Europei di Birmingham. Il campione olimpico azzurro era arrivato alla finale dei 100 metri con le credenziali del favorito.

Poco prima aveva dominato la propria semifinale, correndo un tempo che sarebbe stato sufficiente per conquistare il titolo continentale. Purtroppo, proprio quando la gara più importante stava per cominciare, il fisico ha presentato il conto. Durante il riscaldamento e le prove di partenza, il campione olimpico a Tokyo ha avvertito dolore alla coscia sinistra, riconducibile all’adduttore.

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Nonostante la fitta, il velocista azzurro ha deciso di prendere comunque il via, spinto dalla volontà di non rinunciare a una finale per la quale aveva lavorato duramente. La sua corsa, però, si è interrotta dopo appena quaranta metri, costringendolo a concludere la prova al settimo posto e a rinunciare alla staffetta.

L’infortunio di Jacobs e i prossimi passi per il futuro

Gli accertamenti medici hanno evidenziato una sospetta distrazione muscolare dell’adduttore lungo, costringendolo a rientrare a Roma per risonanza magnetica di controllo.

Jacobs ha affidato il suo sfogo ai social: “A volte la sfortuna ci vede fin troppo bene”. Il rimpianto per un oro sfuggito è tantissimo, ma la sua mentalità resta granitica. “Adesso faremo tutti gli accertamenti necessari per capire cosa è successo e come procedere“, ha spiegato il primatista italiano.

La chiusura del suo messaggio fa capire gli scenari per il prossimo futuro e il fatto che comunque vada, Jacobs ci proverà sempre: “Una cosa, però, non cambia mai: non si molla mai”.