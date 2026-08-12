Mondiali ginnastica ritmica 2026: Raffaeli brilla a Francoforte, meno bene Dragas

I Mondiali 2026 di ginnastica ritmica si aprono subito nel segno di Sofia Raffaeli, protagonista assoluta nella prima giornata di qualificazioni individuali andata in scena a Francoforte.

Raffaeli: esordio impeccabile tra cerchio e palla

Raffaeli è in “palla”. La 22enne marchigiana, già bronzo iridato e olimpico nel concorso generale individuale, ha esordito nella quarta delle 8 suddivisioni di questa complessa fase eliminatoria, che vede ben 96 atlete iscritte.

Il Vulcano di Chiaravalle ha iniziato la rotazione misurandosi con la palla. Sulle note di un mashup tra “The Flight Attendant” e “The Double Theme”, ha completato un esercizio solido, premiato con 28.450 punti (12.2 di nota di partenza, 8.2 di esecuzione e 8.050 per la componente artistica).

Successivamente, Raffaeli ha innalzato ulteriormente il livello tecnico esibendosi al cerchio. La prova è risultata perfetta, suscitando scroscianti applausi da parte del pubblico e fruttando un netto 30.100. Tale valutazione, generata da 13.500 di difficoltà, 8.35 di esecuzione e 8.25 di artisticità, certifica l’ottimo stato di forma dell’atleta.

Non va dimenticato che i Mondiali mettono in palio 3 pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, destinati alle Federazioni delle atlete sul podio. L’azzurra cerca riscatto dopo il settimo posto degli ultimi Europei, forte dei recenti podi in Coppa del Mondo a Sofia e Milano.

Situazione di classifica provvisoria

Il totale provvisorio di 58.550 punti posiziona la Raffaeli al secondo posto generale. A guidare la graduatoria si trova l’atleta di casa Darja Varfolomeev, al comando con 58.950. Il divario accumulato dal duo di testa rispetto alle dirette inseguitrici appare già marcato. La bulgara Stiliana Nikolova risiede al terzo posto con 56.900, seguita a breve distanza dall’israeliana Daniela Munits a quota 56.350 e dall’uzbeka Takhmina Ikromova a 55.000.

Più staccate risultano la cinese Qi Wang (54.750) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (54.450). Domani la competizione riprenderà con le esecuzioni a clavette e nastro. Il regolamento stabilisce che verranno considerati solamente i 3 migliori punteggi sui 4 totali. L’obiettivo primario è rientrare tra le prime 24 classificate, le quali disputeranno la finale all-around in calendario venerdì pomeriggio.

Meno bene Dragas, in difficoltà con le clavette, ma con tanta grinta. Nella prima prova Tara perde l’attrezzo, incassando 25.750 punti con penalità. Poi la reazione al nastro dove ha raccolto 25.500 punti, subendo però un’altra decurtazione. Chiude così la sua intensa prova con 51.250 totali, piazzandosi provvisoriamente alla 28esima posizione della classifica generale.

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