Internazionali d’Italia, Svitolina torna in finale a Roma: sfiderà Coco Gauff

L’ucraina elimina in tre set Iga Swiatek e conquista la finale del torneo romano otto anni dopo l’ultima volta. Sabato la sfida con Coco Gauff per il titolo del Foro Italico.

Otto anni dopo l’ultima volta, Elina Svitolina torna in finale agli Internazionali d’Italia.

La tennista ucraina, numero 10 del ranking WTA e settima testa di serie del torneo, ha conquistato l’accesso all’ultimo atto del Masters 1000 romano battendo in semifinale Iga Świątek con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2 dopo oltre due ore e un quarto di gioco.

Per Svitolina si tratta della terza finale in carriera al Foro Italico dopo i successi conquistati nel 2017 e nel 2018.

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Battuta un’altra top ten

La 31enne di Odessa ha confermato il suo ottimo momento di forma, centrando la 27esima vittoria stagionale.

Quella contro Swiatek rappresenta inoltre la seconda vittoria consecutiva contro una top ten nel torneo romano: nei quarti di finale aveva infatti eliminato anche Elena Rybakina.

“È una sensazione incredibile ritrovarmi di nuovo in finale dopo tanti anni, ed è fantastico esserci riuscita in questo modo”, ha dichiarato Svitolina al termine della semifinale.

L’ucraina è tornata quest’anno tra le prime dieci giocatrici del mondo per la prima volta dall’ottobre 2021.

In finale la sfida con Coco Gauff

Sabato Svitolina andrà a caccia del terzo titolo romano affrontando Coco Gauff.

La statunitense, numero 4 del ranking WTA e terza testa di serie, ha conquistato la finale superando in due set Sorana Cîrstea con il punteggio di 6-4, 6-3.

Cirstea era arrivata in semifinale dopo aver eliminato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e successivamente anche Linda Noskova e Jelena Ostapenko.

I precedenti tra Svitolina e Gauff

Il bilancio dei confronti diretti sorride attualmente a Svitolina, avanti 3-2 contro Gauff.

L’ucraina ha vinto gli ultimi due precedenti, compreso quello disputato nella semifinale del torneo di Dubai dello scorso febbraio.

Quella degli Internazionali d’Italia sarà invece la prima sfida tra le due sulla terra battuta.