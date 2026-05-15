Piazza pulita Ibrahimovic: Allegri, Tare e Furlani sono fuori. Torna il grande ex - Sportface.it

Piazza pulita Ibrahimovic: Allegri, Tare e Furlani sono fuori. Torna il grande ex

Il Milan è pronto a cambiare faccia. Zlatan Ibrahimovic, sempre più protagonista dietro le quinte, avrebbe chiesto a Gerry Cardinale, proprietario della società rossonera, di prendere in mano le redini del club. Un’inversione di rotta che potrebbe portare a un vero e proprio stravolgimento delle dinamiche interne.

La gestione Elliot, che ha governato negli ultimi anni, sembra ormai giunta al capolinea e con essa potrebbero uscire di scena alcune delle figure più rappresentative dell’attuale dirigenza.

La rivoluzione rossonera

Con Furlani, Tare e Allegri in uscita, il Milan potrebbe imboccare una strada completamente nuova, con Ibrahimovic e il ritorno del grande ex al timone, Paolo Maldini. La sua priorità sarebbe quella di tornare in rossonero, senza farsi distrarre da altri progetti, come ha dichiarato in più occasioni.

Ibrahimovic ribalta il Milan

Ma perché Ibrahimovic sembra essere la chiave di tutto questo? Il suo nome non è solo sinonimo di talento sul campo, ma anche di leadership e determinazione. L’ex attaccante svedese, con la sua esperienza internazionale, potrebbe giocare un ruolo decisivo nel ridisegnare la struttura della società, magari con l’intento di riportare il Milan ai vertici del calcio mondiale.

Una decisione che segnerebbe anche la fine della gestione di Furlani, attuale amministratore delegato, e del direttore sportivo Tare, che non sarebbero più parte di questo progetto.

Allegri e il futuro: Nazionale sullo sfondo

Il capitolo Allegri appare particolarmente delicato. La sua permanenza al Milan potrebbe non essere più in linea con le ambizioni di Ibrahimovic e del club. In questo scenario, un’eventuale nomina della Nazionale sarebbe una possibilità da prendere in considerazione, permettendo così una separazione senza un esborso per la buonuscita. La fine dell’Allegri 2.0 potrebbe coincidere con l’inizio di una nuova sfida.