Giro d’Italia 2026, oggi il primo vero esame: arrivo durissimo sul Blockhaus

Il Giro d’Italia 2026 entra nel vivo con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri. Oggi la Corsa Rosa affronta il primo grande arrivo in salita dell’edizione, con una frazione lunga e selettiva che può già dare indicazioni pesanti sugli uomini di classifica. Partenza alle 10.45, arrivo previsto intorno alle 17.15.

Percorso lungo e finale senza respiro

La prima parte della tappa sarà meno impegnativa, con il gruppo che pedalerà lungo il litorale pontino prima di spostarsi progressivamente verso l’Abruzzo. Da lì, però, la corsa cambierà volto: le difficoltà aumenteranno e non ci sarò quasi più lo spazio per respirare.

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Prima arriverà la salita di Roccaraso, lunga 5,9 km con pendenza media di 6,5%, poi il gran finale sul Blockhaus, ascesa di 13,6 km all’8,4% con punte fino al 14%. Una salita vera, cattiva, di quelle che non fanno sconti e che possono già spaccare la classifica.

Vingegaard osservato speciale, Pellizzari e Ciccone ci provano

Il favorito più atteso è Jonas Vingegaard, apparso in ottime condizioni e pronto a testare gambe e ambizioni dei rivali. L’Italia guarda soprattutto a Giulio Pellizzari, chiamato a provare a resistere alle accelerazioni del danese, e a Giulio Ciccone, che sulle strade di casa potrebbe cercare il colpo di giornate. Da seguire anche Jan Christen e la Maglia Rosa Alfonso Eulalio.

La tappa sarà visibile in TV su RaiSport HD dalle 10.50 e poi su Rai 2 HD dalle 14.05, con streaming su RaiPlay, Eurosport 1. DAZN, Discovery Plus e HBO Max.