2° Gran Premio Settore Giovanile FITAV, 266 atleti a Massa Martana e Narni: appuntamento su Tiro a Volo TV

Massa Martana e Narni ospitano nel weekend il secondo appuntamento stagionale di Fossa Olimpica e Skeet riservato agli Under 21. Domenica alle 15:30 diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il Tiro a Volo giovanile italiano torna in pedana. Sabato 16 e domenica 17 maggio, a meno di un mese dalle gare di aprile, gli impianti umbri si preparano ad accogliere il 2° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV, secondo appuntamento stagionale dedicato ai talenti Under 21 delle specialità di Fossa Olimpica e Skeet. Le fasi finali di domenica saranno trasmesse in diretta dalle ore 15:30 su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Due sedi, 266 atleti da 18 regioni

Saranno complessivamente 266 gli agonisti attesi da ogni angolo d’Italia: 215 impegnati nella Fossa Olimpica e 51 nello Skeet. Due le sedi designate per ospitare la manifestazione: il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) accoglierà le gare di Fossa Olimpica, mentre il Tav I Moschettieri del Nera di Narni (TR) sarà la casa dello Skeet. Al fianco dei ragazzi, sugli spalti e in pedana, ci saranno famiglie, Tecnici Federali e Delegati Regionali a sostegno del percorso sportivo dei giovani tiratori.

Il formato di gara e la posta in palio

Il regolamento prevede 125 piattelli di qualificazione per ciascun atleta, distribuiti tra i 75 della prima giornata e i 50 della seconda, prima delle finali riservate ai migliori classificati per ogni categoria. In palio non ci sono soltanto le medaglie FITAV: la prova assegna anche punti qualificazione per la Finale del Campionato Italiano del Settore Giovanile, in programma a settembre, rendendo ogni colpo ancora più pesante.

Un appuntamento che vale doppio

Il 2° Gran Premio non è solo una tappa agonistica: è un’occasione di crescita tecnica, sportiva e caratteriale per ragazze e ragazzi che si confrontano con coetanei provenienti da tutta Italia, consolidando quelle qualità che costituiscono le fondamenta del loro futuro ad alto livello.

A testimoniare l’importanza che la Federazione attribuisce al vivaio nazionale saranno presenti sulle pedane umbre il Segretario Generale FITAV Mario Magnanini, il Vice Presidente Vicario Paolo Fiori e la Consigliera Federale Christine Maria Brescacin.