Sinner-Medvedev, semifinale a Roma in chiaro su TV8: Jannik cerca la finale

Jannik Sinner torna protagonista oggi, venerdì 15 maggio, agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del sedino affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del torneo romano, in programma sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle 19.00. In palio c’è l’accesso alla finale, con il match visibile anche in chiaro su TV8.

Sinner avanti nei precedenti, ma occhio alla tenuta fisica

L’azzurro arriva alla sfida dopo il successo nei quarti contro Andrey Rublev, battuto 6-2 6-4. Una vittoria convincente, anche se nel finale si è notato un leggero calo fisico, aspetto da monitorare contro un accessorio solido e abituato alle battaglie lunghe.

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Medvedev, invece, ha superato Martin Landaluce in rimonta, imponendosi 1-6, 6-4, 7-5. Sarà il 17esimo confronto tra i due: Sinner è avanti 9-7 e ha vinto nove degli ultimi dieci incroci.

Dove vedere il match in TV e streaming

La semifinale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e gratis in chiaro su TV8. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV e TV8.it.

Il programma del Centrale inizierà alle 13.30, con Darderi-Ruud previsto non prima delle 15.30, prima del piatto forte serale. Roma si prepara a un’altra notte da grande tennis: Sinner parte favorito, ma Medvedev non è esattamente uno che si presenta per fare numero.