Societari 2026, parte la corsa agli scudetti: azzurri in pista in tutta Italia

Scatta nel weekend la fase regionale dei Campionati di Società Assoluti 2026, primo passaggio verso l’assegnazione degli scudetti dell’atletica. Sabato e domenica si gareggerà in tutta Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla Finale Oro, in programma il 20 e il 21 giugno a Rieti, dove verranno assegnati i titoli nazionali per club.

Fortunato, Fantini e Osakue tra i protagonisti

Tra i nomi più attesi c’è Francesco Fortunato, reduce dal ricordo europeo nella mezza maratona di marcia con 1h23:00 a Podebrady. Il marciatore sarà impegnato a Battipaglia nei 10.000 metri con la maglia dell’Enterprise Sport&Service, club campione in carica al maschile.

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A Parma riflettori sulla campionessa europea del martello Sara Fantini e su Ayomide Folorunso nei 400 metri, mentre a Torino tornerà sulla pedana nel discorso Daisy Osakue, dopo il 61,13 ottenuto a Pietrasanta. Spazio anche all’astista Simone Bertelli, campione europeo under 23.

Brescia difende il titolo femminile, tante sedi coinvolte

Al femminile, le campionesse in carica dell’Atletica Brescia 1950 saranno di scena a Gallarate, con Federica Zanne attesa nei 1500 metri. Nella stessa sede spazio anche a Virginia Troiani, Veronica Besana e Federica Curiazzi.

Tra gli altri cambi principali, da seguire Rieti con Dariya Derkach nel triplo, Firenze con Matteo Oliveri, Idea Pieroni, Irene Siragusa e Ilaria Accame, e Ancora con Giorgio Olivieri e Alice Pagliarini. Le sedi regionali coinvolgeranno tutta la penisola, da Teramo a Palermo, da Genova a Cosenza: la corsa agli scudetti è ufficialmente partita.