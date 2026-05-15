Europei Master a squadre, Italia subito protagonista: oro nella sciabola e due argenti a Cognac

Debutto eccellente per l’Italia ai Campionati Europei Master a squadre di Cognac, in Francia. Sulle pedane del Complex Sporti des Vauzelles, la spedizione azzurra ha conquistato tre medaglie nella giornata inaugurale: oro nella sciabola maschile Veterano e due argenti con le squadre femminili di fioretto Veterane e spada Veterane Senior.

Sciabolatori d’oro con una prova da squadra vera

Il titolo europeo è arrivato grazie al quintetto composto da Oliver Emmerich, Paolo Gay, Stefano Lanciotti, Jacopo Splimbergo e Alessandro Tuccillo. Gli azzurri hanno dominato il girone battendo Belgio 45-22 e Spagna 45-20, poi hanno superato l’Ungheria 45-22 ai quarti.

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Decisiva la semifinale contro la Germania, vinta 45-38 dopo una rimonta accesa dal parziale di 9-1 firmato da Laniotti. In finale, l’Italia ha battuto l’Austria 45-32, salendo sul gradino più alto del podio.

Fioretto e spada femminile d’argento

Splendido argento anche per le fiorettisti Elena Benucci, Marta Cammilletti, Martina Ganassin, Paola Quadri e Francesca Zurlo. Dopo le vittorie su Irlanda, Austria, Finlandia e Francia, l’Italia si è arresa solo inf inane all’Ungheria per 44-43, sfiorando l’impresa.

Secondo posto pre le per spadiste Adriana Albini, Sabrina Eugenia Antonietti, Ewa Boa, Gianna Cirillo e Maria Adelaide Marini. battute dalla Germania nell’ultimo assalto dopo un percorso molto solido. Oggi gli azzurri torneranno in pedana con nuove prove a squadre, l’avvio, intanto, è di quelli che fanno rumore.