Coppa del Mondo, azzurri subito protagonisti a Brandeburgo: quattro finali A conquistate

Parte con segnali importanti la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paravano, in corsa a Brandeburgo, in Germania, fino a domenica 17 maggio. Nella lunga giornata di batterie e semifinali, l’Italia conquista quattro finali A e conferma la buona competitività già mostrata nella tappa inaugurale di Szeged.

Casadei, Zironi e Di Liberto in finale A

La prima grande soddisfazione arriva dal C1 1000 maschile, dove Gabriele Casadei domina la propria semifinale in 4’10″62, conquistando con autorità l’accesso alla finale A. Stesso traguardo per Lucrezia Zironi nel K1 1000 femminile, seconda in semifinale con il tempo di 4’23″51. Bene anche Agata Fantini, quarta nella stessa prova e qualificata alla finale B.

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Tra i protagonisti azzurri c’è poi Andrea Di liberto, che nel K1 200 maschile centra la finale A chiudendo secondo in 26″35, ad appena un centesimo dal lituano Arturo Sea. In finale B anche Nicolae Craciun nel C1 200, mentre i K4 500 maschile e femminile restano fuori dalle finali principali.

Volpi brilla nella paravano, programma verso il clou

La quarta finale A arriva dalla paracanoa, grazie a Christian Volpi, impeccabile nel KL2 200 maschile: l’azzurro vince la propria batteria in 46″44 e vola direttamente all’atto decisivo. Avanzano alle semifinali anche Francesco Vallon, Amanda Embriaco, Marius-Bogdan Ciustea, Omar Diabang, Mirko Nicoli e Cristian Piazza.

La Coppa del Mondo proseguirà da oggi con le prime finali, mentre sabato e domani si entrerà nel vivo con l’assegnazione delle medaglie e le prove sui 5000 metri. L’Italia, intanto, ha già messo la pagaia nel posto giusto.