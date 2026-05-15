Snowboard, svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026/27: Cortina, Carezza e Cervinia tra le tappe italiane. I calendari completi

Diciotto gare per lo snowboard alpino, almeno quattordici per lo snowboardcross: la stagione si aprirà in Cina e a Cervinia a dicembre, i Mondiali a Montafon a febbraio. Tutto dovrà essere ratificato al Congresso FIS di Belgrado il 10 e 11 giugno.

Il prossimo inverno dello snowboard mondiale comincia a prendere forma. Dalla settimana scorsa, quando a Portorose, in Slovenia, si è tenuto il “Committee Spring Meeting” della Federazione Internazionale, sono emerse le bozze di calendario per entrambe le discipline di Coppa del Mondo — snowboard alpino e snowboardcross — che saranno definitivamente ratificate al Congresso FIS di Belgrado del 10 e 11 giugno. Per l’Italia ci sono ottime notizie: tre tappe tricolori sono già confermate, con Cortina, Carezza e Cervinia pronte ad animare il calendario invernale.

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Snowboard alpino: 18 gare in 12 località, due tappe in Italia

La stagione di snowboard alpino 2026/27 si articolerà su 18 competizioni distribuite in 12 località, con un programma che prevede 12 giganti paralleli (PGS), quattro slalom paralleli (PSL) e due gare a squadre di slalom parallelo. Si parte con un lungo tour in Cina tra fine novembre e inizio dicembre, mentre la chiusura è fissata a Winterberg domenica 21 marzo 2027.

Nel mezzo, due appuntamenti italiani di grande tradizione: Cortina ospiterà un PGS sabato 12 dicembre, mentre Carezza sarà protagonista giovedì 17 dicembre. I Mondiali si disputeranno a Montafon, in Austria, nel fine settimana del 7-10 febbraio 2027, con in programma PGS, PSL e gara a squadre.

Bozza calendario Coppa del Mondo snowboard alpino 2026/27

Ven. 27/11/26 – PSL maschile e femminile – Shenzen (Chn)

Sab. 05/12/26 – PGS maschile e femminile – Mylin (Chn)

Dom. 06/12/26 – PGS maschile e femminile – Mylin (Chn)

Sab. 12/12/26 – PGS maschile e femminile – Cortina (Ita)

Gio. 17/12/26 – PGS maschile e femminile – Carezza (Ita)

Sab. 19/12/26 – PSL maschile e femminile – Davos (Svi)

Sab. 09/01/27 – PGS maschile e femminile – Scuol (Svi)

Sab. 16/01/27 – PGS maschile e femminile – Bansko (Bul)

Dom. 17/01/27 – PGS maschile e femminile – Bansko (Bul)

Sab. 23/01/27 – PGS maschile e femminile – Rogla (Slo)

Mar. 26/01/27 – PSL maschile e femminile – Bad Gastein (Aut)

Mar. 26/01/27 – PSL team – Bad Gastein (Aut)

Sab. 13/02/27 – PGS maschile e femminile – località da stabilire

Dom. 14/02/27 – PGS maschile e femminile – località da stabilire

Sab. 27/02/27 – PGS maschile e femminile – Krynica (Pol)

Dom. 28/02/27 – PGS maschile e femminile – Krynica (Pol)

Sab. 20/03/27 – PSL maschile e femminile – Winterberg (Ger)

Dom. 21/03/27 – PSL team – Winterberg (Ger)

Mondiali – Montafon (Aut)

Gio. 07/02/27 – PGS maschile e femminile

Sab. 09/02/27 – PSL maschile e femminile

Dom. 10/02/27 – PSL team

Snowboardcross: Cervinia apre la stagione, Mondiali a Montafon a marzo

Più incognite, almeno per ora, nella bozza di calendario dello snowboardcross: diverse tappe restano ancora senza sede definitiva, ma i punti fermi non mancano. La stagione prenderà il via sul ghiacciaio di Cervinia, sabato 12 e domenica 13 dicembre, con una gara individuale e una a squadre. Nel complesso sono previste almeno 10 gare individuali e 4 di squadra, con la chiusura del calendario mondiale affidata a Mont-Sainte-Anne, in Canada, il 27 e 28 marzo 2027. Le medaglie iridate saranno assegnate a Montafon il 20 e 21 marzo 2027.

Bozza calendario Coppa del Mondo snowboardcross 2026/27

Sab. 12/12/26 – SBX maschile e femminile – Cervinia (Ita)

Dom. 13/12/26 – SBX team maschile e femminile – Cervinia (Ita)

Sab. 16/01/27 – SBX maschile e femminile – località da stabilire (Chn)

Dom. 17/01/27 – SBX maschile e femminile – località da stabilire (Chn)

Sab. 23/01/27 – SBX maschile e femminile – località da stabilire (Fra)

Sab. 30/01/27 – SBX maschile e femminile – Gudauri (Geo)

Dom. 31/01/27 – SBX maschile e femminile – Gudauri (Geo)

Sab. 06/02/27 – SBX maschile e femminile – località da stabilire

Dom. 07/02/27 – SBX team – località da stabilire

Sab. 20/02/27 – SBX maschile e femminile – Erzurum (Tur)

Dom. 21/02/27 – SBX maschile e femminile – Erzurum (Tur)

Sab. 27/03/27 – SBX maschile e femminile – Mont Ste. Anne (Can)

Dom. 28/03/27 – SBX team – Mont Ste. Anne (Can)

Mondiali – Montafon (Aut)