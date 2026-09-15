Europa League su Sky e NOW: Milan-Benfica e Juventus-NEC nella prima giornata, programma e orari

Parte la stagione 2026/27 della competizione europea: 18 partite in diretta tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con Diretta Gol e studi pre e postpartita di Sky Calcio Show.
Parte la UEFA Europa League 2026/27 su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre va in scena la prima giornata della League Phase, con 18 partite in diretta e la possibilità di seguirle anche in contemporanea attraverso Diretta Gol.
Due le italiane impegnate: il Milan esordirà mercoledì alle 21 contro il Benfica, mentre giovedì alla stessa ora toccherà alla Juventus, attesa dalla sfida casalinga contro il NEC.
Sky trasmetterà tutte le partite della competizione in esclusiva fino alla finale, in programma a Francoforte il 26 maggio 2027.
Milan-Benfica mercoledì alle 21
La prima italiana a scendere in campo sarà il Milan, impegnato domani, mercoledì 16 settembre alle 21, contro il Benfica.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e sarà disponibile anche in streaming su NOW.
La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Per Diretta Gol la voce sarà quella di Maurizio Compagnoni.
Juventus-NEC giovedì alle 21
Giovedì 17 settembre sarà invece il turno della Juventus, che alle 21 ospiterà il NEC.
Anche la sfida dei bianconeri sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. Gli inviati saranno Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti, mentre per Diretta Gol ci sarà Riccardo Gentile.
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Europa League, le partite di mercoledì 16 settembre
Ore 18.45
Omonia-Celta Vigo
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
Telecronaca: Fabrizio Redaelli
Ararat Armenia-Sparta Praga
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
Telecronaca: Biagio Marco Liccardo
Ore 21
Diretta Gol
Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
Olympiacos-Jagiellonia
Anderlecht-Lione
Sturm Graz-Rennes
Milan-Benfica
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Commento: Riccardo Montolivo
Inviati: Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
Diretta Gol: Maurizio Compagnoni
Bayer Leverkusen-Celje
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW
Telecronaca: Federico Casotti
Diretta Gol: Daniele Barone
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria
Sky Sport 255 e NOW
Telecronaca: Alessandro Sugoni
Diretta Gol: Manuel Favia
Sunderland-AZ Alkmaar
Sky Sport 254 e NOW
Telecronaca: Walter Topan
Diretta Gol: Dario Massara
Europa League, le partite di giovedì 17 settembre
Ore 18.45
Levski Sofia-Salisburgo
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
Telecronaca: Andrea Voria
Creta-Hoffenheim
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
Telecronaca: Giovanni Rispoli
Ore 21
Diretta Gol
Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
Celtic-Ferencvaros
Viktoria Plzen-Union SG
Lillestroem-Torreense
Juventus-NEC
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW
Telecronaca: Federico Zancan
Commento: Giancarlo Marocchi
Inviati: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti
Diretta Gol: Riccardo Gentile
Real Sociedad-Bournemouth
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
Telecronaca: Paolo Ciarravano
Diretta Gol: Davide Polizzi
Besiktas-Marsiglia
Sky Sport 254 e NOW
Telecronaca: Massimo Marianella
Diretta Gol: Alessandro Sugoni
Crystal Palace-Lech Poznan
Sky Sport 255 e NOW
Telecronaca: Nicola Roggero
Diretta Gol: Federico Botti
Sky Calcio Show prima e dopo le partite
Spazio anche agli approfondimenti con Sky Calcio Show, in onda alle 20 e alle 23 in entrambe le giornate.
Mercoledì Federica Masolin sarà in studio con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Paolo Condò.
Giovedì, invece, accanto a Masolin ci saranno Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini.
A mezzanotte di giovedì spazio anche ad After Party Show, con Mario Giunta, Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo, per ripercorrere i momenti più significativi delle prime due giornate di Europa League.