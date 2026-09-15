Europa League su Sky e NOW: Milan-Benfica e Juventus-NEC nella prima giornata, programma e orari

Parte la stagione 2026/27 della competizione europea: 18 partite in diretta tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con Diretta Gol e studi pre e postpartita di Sky Calcio Show.

Parte la UEFA Europa League 2026/27 su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre va in scena la prima giornata della League Phase, con 18 partite in diretta e la possibilità di seguirle anche in contemporanea attraverso Diretta Gol.

Due le italiane impegnate: il Milan esordirà mercoledì alle 21 contro il Benfica, mentre giovedì alla stessa ora toccherà alla Juventus, attesa dalla sfida casalinga contro il NEC.

Sky trasmetterà tutte le partite della competizione in esclusiva fino alla finale, in programma a Francoforte il 26 maggio 2027.

Milan-Benfica mercoledì alle 21

La prima italiana a scendere in campo sarà il Milan, impegnato domani, mercoledì 16 settembre alle 21, contro il Benfica.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Per Diretta Gol la voce sarà quella di Maurizio Compagnoni.

Juventus-NEC giovedì alle 21

Giovedì 17 settembre sarà invece il turno della Juventus, che alle 21 ospiterà il NEC.

Anche la sfida dei bianconeri sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. Gli inviati saranno Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti, mentre per Diretta Gol ci sarà Riccardo Gentile.

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Europa League, le partite di mercoledì 16 settembre

Ore 18.45

Omonia-Celta Vigo

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli

Ararat Armenia-Sparta Praga

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

Telecronaca: Biagio Marco Liccardo

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

Olympiacos-Jagiellonia

Anderlecht-Lione

Sturm Graz-Rennes

Milan-Benfica

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Stefano Borghi

Commento: Riccardo Montolivo

Inviati: Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

Diretta Gol: Maurizio Compagnoni

Bayer Leverkusen-Celje

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca: Federico Casotti

Diretta Gol: Daniele Barone

Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Diretta Gol: Manuel Favia

Sunderland-AZ Alkmaar

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca: Walter Topan

Diretta Gol: Dario Massara

Europa League, le partite di giovedì 17 settembre

Ore 18.45

Levski Sofia-Salisburgo

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW

Telecronaca: Andrea Voria

Creta-Hoffenheim

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

Telecronaca: Giovanni Rispoli

Ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW

Celtic-Ferencvaros

Viktoria Plzen-Union SG

Lillestroem-Torreense

Juventus-NEC

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW

Telecronaca: Federico Zancan

Commento: Giancarlo Marocchi

Inviati: Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Francesco Cosatti

Diretta Gol: Riccardo Gentile

Real Sociedad-Bournemouth

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Diretta Gol: Davide Polizzi

Besiktas-Marsiglia

Sky Sport 254 e NOW

Telecronaca: Massimo Marianella

Diretta Gol: Alessandro Sugoni

Crystal Palace-Lech Poznan

Sky Sport 255 e NOW

Telecronaca: Nicola Roggero

Diretta Gol: Federico Botti

Sky Calcio Show prima e dopo le partite

Spazio anche agli approfondimenti con Sky Calcio Show, in onda alle 20 e alle 23 in entrambe le giornate.

Mercoledì Federica Masolin sarà in studio con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Florenzi e Paolo Condò.

Giovedì, invece, accanto a Masolin ci saranno Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Veronica Baldaccini.

A mezzanotte di giovedì spazio anche ad After Party Show, con Mario Giunta, Stefano Borghi, Veronica Baldaccini e Gianluigi Bagnulo, per ripercorrere i momenti più significativi delle prime due giornate di Europa League.