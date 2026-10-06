Stagione finita per Jannik Sinner: il ginocchio torna a far male

Il percorso agonistico di Jannik Sinner per l’anno in corso si è concluso definitivamente con l’ultimo atto del torneo londinese sull’erba lo scorso luglio. Il campione italiano è fermo da un trimestre a causa di un infortunio all’articolazione del ginocchio; un contrattempo fisico che lo ha costretto a saltare progressivamente i prestigiosi appuntamenti statunitensi, l’ultimo Slam stagionale a New York, i tornei del circuito asiatico e, infine, lo ha spinto a dichiarare stamane la fine prematura del suo anno sportivo.

Tennis, stagione finita per Jannik Sinner

Il tennista venticinquenne ha spiegato di dover iniziare delle terapie specifiche che richiedono tempi di recupero prolungati. Di conseguenza, salterà l’esibizione in Arabia Saudita, l’evento di Vienna, l’ultimo Masters 1000 in terra francese e l’attesissimo appuntamento dei migliori otto a Torino. Questa decisione comporterà anche la perdita del primato nella classifica mondiale, che l’azzurro cederà a breve al rivale teutonico Alexander Zverev.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’annuncio è arrivato tramite un filmato social in cui l’atleta ha dichiarato: “Ciao a tutti, voglio darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita. Gli ultimi due anni, specialmente il finale a Torino, mi hanno dato grandi emozioni, ma quest’anno sarà diverso. Al momento devo pensare alla mia carriera a lungo termine e darà il massimo per tornare al 100%. Vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto e spero di vedervi presto in campo. Ciao, ciao“.