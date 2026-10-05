Mondiali pista 2026, Italia con i big a Shanghai: tornano Ganna, Milan, Balsamo e Barbieri

L’Italia si presenza con ambizioni importanti ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre. La rassegna iridata segnerò anche l’inizio del percorso verso Los Angeles 2028 e vedrà gli azzurri al via con una selezione di alto livello. Tra i nomi più attesi spiccano Filippo Ganna, Jonathan Milan, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, pronti a tornare protagonisti sul velodromo cinese. Complessivamente sono 22 gli atleti convocati dai commissari tecnici italiani.

Ganna e Milan guidano il gruppo maschile

Tra gli uomini, il ritegno di Ganna e Milan rappresenta senza dubbio la notizia più importante. Accanto a loro ci saranno Simone Consonni, Francesco Lamon e diversi giovani interessanti come Alessio Magagnotti, Davide Stella, Etienne Grimod e Matteo Florin.

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Nella velocità spazio anche a Filippo Cusumano, atleta in forte crescita dopo il passaggio della BMX alla pista. L’Italia proverà così a presentarsi competitiva tanto nelle prove di endurance quanto nelle discipline più eplosive.

Balsamo, Barbieri e Guazzini per una squadra femminile ambiziosa

Anche il settore femminile può contare su nomi di primissimo piano. Oltre a Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, sono state convocate Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Alzini, Martina Fidanza, Matilde Cenci e Miriam Vece. Assente invece Federica Venturelli, fermata da un infortunio.

L’Italia arriva a Shanghai forte anche dei risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata, dove aveva conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre femminile e quello di Elia Viviani nell’eliminazione maschile, oltre al bronzo di Guazzini e Consonni nella madison. Le aspettative, dunque, restano alte: la missione sarà confermarsi ai vertici mondiali.