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Ciclismo Federazioni

Mondiali pista 2026, Italia con i big a Shanghai: tornano Ganna, Milan, Balsamo e Barbieri

Lorenzo De Angelis
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Jonathan Milan
Tissot Track Cycling World Championship - Ballerup, Copenaghen, Den- 16-10-2024 - Men's Individual Pursuit - Milan Jonathan, Italy during Tissot 2024 Track World Championships, Track cycling race in Copenhagen, Denmark, October 18 2024

L’Italia si presenza con ambizioni importanti ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in programma a Shanghai dal 14 al 18 ottobre. La rassegna iridata segnerò anche l’inizio del percorso verso Los Angeles 2028 e vedrà gli azzurri al via con una selezione di alto livello. Tra i nomi più attesi spiccano Filippo Ganna, Jonathan Milan, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, pronti a tornare protagonisti sul velodromo cinese. Complessivamente sono 22 gli atleti convocati dai commissari tecnici italiani.

Ganna e Milan guidano il gruppo maschile

Tra gli uomini, il ritegno di Ganna e Milan rappresenta senza dubbio la notizia più importante. Accanto a loro ci saranno Simone Consonni, Francesco Lamon e diversi giovani interessanti come Alessio Magagnotti, Davide Stella, Etienne Grimod e Matteo Florin.

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Nella velocità spazio anche a Filippo Cusumano, atleta in forte crescita dopo il passaggio della BMX alla pista. L’Italia proverà così a presentarsi competitiva tanto nelle prove di endurance quanto nelle discipline più eplosive.

Balsamo, Barbieri e Guazzini per una squadra femminile ambiziosa

Anche il settore femminile può contare su nomi di primissimo piano. Oltre a Elisa Balsamo e Rachele Barbieri, sono state convocate Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Alzini, Martina Fidanza, Matilde Cenci e Miriam Vece. Assente invece Federica Venturelli, fermata da un infortunio.

Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini

Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini

L’Italia arriva a Shanghai forte anche dei risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata, dove aveva conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre femminile e quello di Elia Viviani nell’eliminazione maschile, oltre al bronzo di Guazzini e Consonni nella madison. Le aspettative, dunque, restano alte: la missione sarà confermarsi ai vertici mondiali.

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