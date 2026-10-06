Sport in tv oggi martedì 6 ottobre: Italia-Portogallo e Europei di ciclismo, Sportface su Prime Video e Samsung TV.

Italia-Portogallo ai World Skate Games di hockey su pista e gli Europei di ciclismo con le prove Team Relay sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 6 ottobre. Grande spazio anche alle Tre Valli Varesine, ai Mondiali di judo e al tennis con le finali ATP di Pechino e Tokyo. In serata riflettori sul basket con EuroCup e Champions League e sulla pallanuoto con Brescia-Pro Recco. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata intensa per il ciclismo, con le Tre Valli Varesine maschile e femminile e gli Europei, che propongono le prove a squadre miste Junior ed élite. L’Italia sarà protagonista anche ai World Skate Games di hockey su pista, con l’Under 19 impegnata contro l’Argentina alle 15.00 e la sfida tra Italia e Portogallo alle 18.15.

Il tennis propone le finali dei tornei ATP di Tokyo e Pechino, oltre agli ottavi di finale del WTA di Pechino. Spazio anche agli azzurri nelle qualificazioni di Shanghai, con Federico Cinà e Mattia Bellucci in campo. Nel pomeriggio appuntamento con le finali dei Mondiali di judo, mentre in serata il basket italiano sarà protagonista nelle competizioni europee, prima del confronto di Champions League di pallanuoto tra AN Brescia e Pro Recco.

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Sport in tv oggi, martedì 6 ottobre

05.00 – MOUNTAIN BIKE (World Series 2026) – Lake Placid, cross country olimpico élite femminile: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

05.00 – TENNIS (WTA Pechino 2026) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis dalle 05.00 alle 11.00 e dalle 15.00 al termine, Sky Sport Uno dalle 07.00 alle 11.00 e dalle 15.00 al termine; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA Pechino 2026) – Primo turno del doppio femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Detiuc/Wu sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 05.00 italiane.

06.00 – TENNIS (ATP Shanghai 2026) – Turno conclusivo delle qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming. Cinà-Dougaz sarà il primo match del programma, con inizio alle ore 06.00 italiane, mentre Bellucci-Muller sarà il terzo incontro.

08.30 – JUDO (Mondiali 2026) – Eliminatorie delle categorie -57 kg femminili e -73 kg maschili: diretta streaming su Judo TV.

09.15 – CICLISMO FEMMINILE – Tre Valli Varesine 2026: diretta tv dalle ore 11.30 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

11.00 – CICLISMO (Europei 2026) – Team Relay Junior: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – TENNIS (ATP Tokyo 2026) – Finale: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

11.30 – CICLISMO FEMMINILE – Binche-Chimay-Binche pour Dames 2026: diretta dalle ore 13.35 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

12.40 – CICLISMO – Binche-Chimay-Binche, Mémorial Frank Vandenbroucke 2026: diretta streaming dalle ore 14.55 su Discovery+ e HBO Max.

13.00 – TENNIS (ATP Pechino 2026) – Finale: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

13.00 – CICLISMO – Tre Valli Varesine 2026: diretta tv dalle ore 15.25 su Rai 2 HD; diretta streaming su RaiPlay dalle 15.25 e su Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle 16.15.

15.00 – HOCKEY SU PISTA (World Skate Games 2026) – Italia U19-Argentina U19: diretta streaming su skateitalia.tv.

15.30 – CICLISMO (Europei 2026) – Team Relay élite: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.00 – JUDO (Mondiali 2026) – Final Block delle categorie -57 kg femminili e -73 kg maschili: diretta tv su Sky Sport Arena e dalle ore 16.50 su Rai Sport HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, RaiPlay e Judo TV.

16.00 – CALCIO (Nations League 2026) – Kazakistan-Far Oer: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.15 – HOCKEY SU PISTA (World Skate Games 2026) – Italia-Portogallo: diretta streaming su skateitalia.tv.

18.30 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Ankara-Maxima Roma: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Buducnost-Napoli: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (EuroCup 2026-2027) – Aquila Trento-Slask Wroclaw: diretta tv su Sky Sport Basket e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.00 – BASKET (Champions League 2026-2027) – Reggio Emilia-Pardubice: diretta streaming su DAZN.

20.30 – PALLANUOTO (Champions League 2026-2027) – AN Brescia-Pro Recco: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW ed euroaquaticstv.com.

20.45 – CALCIO (Nations League 2026) – Inghilterra-Cechia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Nations League 2026) – Croazia-Spagna: diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 20; diretta streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 6 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.