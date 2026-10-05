Nations League, Italia forza tre contro la Turchia: Mancini sorpassa il Belgio e sogna la qualificazione

L’Italia di Roberto Mancini continua a crescere e manda un segnale importante nella corsa alla qualificazione in Nations League. Al Dall’Ara di Bologna gli Azzurri superano la Turchia per 3-1 nella quarta giornata del Gruppo 1 di Lega A, centrando un successo pesantissimo per la classifica. A decidere la sfida sono state le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, che permettono all’Italia di salire al secondo posto con 7 punti e superare il Belgio.

Scamacca apre, Calafiori risponde subito alla Turchia

L’Italia prende in mano la partita già nel primo tempo e trova il vantaggio al 25′. Di Lorenzo mette al centro, un rimpallo favorisce Gianluca Scamacca, che arriva per primo sul pallone e calcia di controbalzo: la conclusione colpisce la parte bassa della traversa e termina in rete. Gli Azzurri vanno così all’intervallo avanti 1-0, ma nella ripresa la Turchia reagisce.

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Al 61′ Elmali attraversa tutta l’area con un pallone basso e trova Sismi sul secondo palo per il momentaneo pareggio. La risposta italiana è però immediata: appena tre minuti dopo Barella pennella una punizione per Riccardo Calafiori che di testa fa 2-1.

Pio Esposito chiude i conti, Italia seconda

Nel finale la Turchia prova ad alzare il baricentro, ma così facendo concede spazio alle ripartenza azzurre. All’87esimo arriva il colpo del definitivo 3-1: Romano serve Pio Esposito, che conclude al volo e mette il punto esclamativo sulla serata di Bologna. Nello stesso girone la Francia batte il Belgio 4-1 e resta al comando con 10 punti.

L’Italia sale invece a 7, scavalcando proprio i belgi, fermi a 6, mentre la Turchia resta ultima a quota zero. La qualificazione è ancora tutta da conquistare, ma dopo tre risultati convincenti consecutivi gli Azzurri possono davvero crederci.