Sonego e Musetti volano in semifinale nel doppio a Hong Kong

Dopo l’eliminazione in singolare, Sonego si riscatta in coppia con Musetti: battuti in rimonta Erler e Galloway, teste di serie numero due del torneo.
Dopo la sconfitta subita in singolare contro Juncheng Shang al secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong, Lorenzo Sonego reagisce immediatamente e, insieme a Lorenzo Musetti, centra l’accesso alle semifinali del torneo di doppio.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Vittoria in rimonta contro le teste di serie
La coppia azzurra supera in rimonta Alexander Erler e Robert Galloway, accreditati della testa di serie numero due, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-3 10-4. Una prestazione solida che conferma l’intesa tra il piemontese e il carrarino nei momenti decisivi del match.
Un tandem ormai collaudato
Sonego e Musetti dimostrano ancora una volta di essere un duo affiatato. Dopo la finale raggiunta nel Masters 1000 di Cincinnati nella scorsa stagione, arriva un nuovo risultato di prestigio contro avversari entrambi presenti nella top 50 del ranking ATP di doppio.
Il prossimo ostacolo
In semifinale gli azzurri affronteranno Gabriel Diallo e Coleman Wong. Curiosamente, l’atleta di casa se la vedrà anche con Musetti in singolare nella giornata di venerdì 9 gennaio.