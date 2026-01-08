Sonego e Cocciaretto si fermano agli ottavi: stop a Hong Kong e Auckland

Il torinese eliminato dal cinese Shang Juncheng nel torneo Atp di Hong Kong, resta in corsa solo nel doppio con Musetti. Fuori agli ottavi anche Elisabetta Cocciaretto ad Auckland, battuta in tre set da Magda Linette.

Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Bank of China Tennis Open di Hong Kong, torneo Atp 250 sul cemento. Il tennista torinese, testa di serie numero 5, viene sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 dal ventenne cinese Shang Juncheng, mancino di grande talento tornato competitivo dopo una lunga assenza dovuta a un infortunio al piede che lo aveva fatto scivolare fuori dai primi 400 del ranking mondiale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Match solido e ben gestito dal giocatore di casa, che ha controllato i momenti chiave senza concedere vere chance di rimonta all’azzurro. Per Sonego, comunque, l’avventura a Hong Kong non è ancora finita: resta infatti in corsa nel doppio, dove fa coppia con Lorenzo Musetti, già qualificato per i quarti di finale del singolare. Il duo italiano sfiderà ora le teste di serie numero 2 del tabellone, Alexander Erler e Robert Galloway, per un posto in semifinale.

Cocciaretto lotta ma cede ad Auckland

Esce agli ottavi anche Elisabetta Cocciaretto all’ASB Classic di Auckland, torneo Wta 250 disputato sul cemento neozelandese. La 24enne marchigiana, numero 81 del ranking mondiale, dopo l’esordio vincente contro Alycia Parks, si arrende in tre set alla polacca Magda Linette con il punteggio di 7-5 2-6 6-3, al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Una partita combattuta e ricca di scambi intensi, risolta nei momenti decisivi dall’esperienza della tennista di Poznań, quinta favorita del seeding. Per Linette si tratta del terzo successo consecutivo contro Cocciaretto e del terzo su quattro confronti diretti complessivi, a conferma di un feeling positivo con l’avversaria italiana.