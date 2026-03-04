Sport in tv oggi (mercoledì 4 marzo): Coppa Italia, Premier League, Champions volley e Indian Wells

Giornata ricchissima di sport in tv e streaming: calcio con Lazio-Atalanta in Coppa Italia, Serie C e Premier League, volley di Champions League con Trento, tennis da Indian Wells e tanto sport invernale.
Mercoledì 4 marzo propone un palinsesto molto ricco di sport in tv. Riflettori puntati sul calcio con la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ma anche su Premier League, Serie B e Serie C. Spazio poi alla Champions League di volley con Projekt Varsavia-Trento, alla Champions League di pallanuoto con Ferencvaros-Pro Recco e al grande tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Non mancano gli sport invernali con sci alpinismo, sci di fondo, biathlon e salto con gli sci, oltre al curling paralimpico con Italia-Corea del Sud.
Di seguito il programma completo della giornata.
Calendario sport in tv oggi
Mercoledì 4 marzo
09.00 – Sci alpinismo, Europei: Sprint maschile/femminile a Shahdag
Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 11.00
09.05 – Ciclismo femminile: UMAG Classic Ladies
Non è prevista diretta tv/streaming
09.30 – Paralimpiadi invernali: Allenamenti sci alpino
Non è prevista diretta tv/streaming
10.00 – Sci di fondo, Mondiali juniores: 30 km femminile a Lillehammer
Non è prevista diretta tv/streaming
10.30 – Biathlon, Mondiali giovanili: Sprint youth femminile
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
11.00 – Sci alpino, Coppa del Mondo: Prima prova cronometrata discesa libera femminile in Val di Fassa
Non è prevista diretta tv/streaming
11.00 – Badminton, BWF World Tour: All England Open
Diretta streaming su BWF Tv
11.30 – Ciclismo: Trofeo Laigueglia
Sintesi su RaiSportHD alle ore 17.55
12.30 – Sci di fondo, Mondiali juniores: 30 km maschile a Lillehammer
Non è prevista diretta tv/streaming
13.35 – Ciclismo: UMAG Classic
Non è prevista diretta tv/streaming
13.45 – Salto con gli sci, Mondiali giovanili: HS98 juniores femminile a Lillehammer
Non è prevista diretta tv/streaming
14.30 – Biathlon, Mondiali giovanili: Sprint juniores femminile
Diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max
14.30 – Cricket, Mondiali T20 semifinale: Nuova Zelanda-Sudafrica
Diretta streaming su ICC Tv
Pomeriggio
18.00 – Calcio, Serie C: Gubbio-Carpi
Diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; streaming su Sky Go, NOW
18.00 – Calcio, Serie C: Pontedera-Juventus Next Gen
Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW
18.00 – Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Bra
Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; streaming su Sky Go, NOW
18.00 – Volley, Champions League: Asseco Resovia-Knack Roeselare
Diretta streaming su Euro Volley Tv
18.00 – Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Campobasso
Diretta streaming su Flima Tv
19.00 – Calcio, Liga spagnola: Rayo Vallecano-Oviedo
Diretta streaming su DAZN
19.00 – Calcio, Serie B: Carrarese-Catanzaro
Diretta streaming su Amazon Prime Video (canale Lega B), DAZN
19.05 – Paralimpiadi invernali: Wheelchair curling Italia-Corea del Sud
Diretta tv su RaiSportHD e streaming su Rai Play fino alle 20.50
19.30 – Volley, Serie A2: Pineto-Fano
Diretta streaming su DAZN
19.30 – Pallamano, Serie A: Brixen-Pressano
Diretta streaming su Pallamano Tv
19.30 – Volley, CEV Cup quarti: Berling Recycling Volleys-Piacenza
Non è prevista diretta tv/streaming
Sera
20.00 – Calcio, Serie B: Bari-Empoli
Diretta streaming su Amazon Prime Video (canale Lega B), DAZN
20.00 – Calcio, Serie B: Frosinone-Pescara
Diretta streaming su Amazon Prime Video (canale Lega B), DAZN
20.00 – Calcio, Serie B: Juve Stabia-Sampdoria
Diretta streaming su Amazon Prime Video (canale Lega B), DAZN
20.00 – Calcio, Serie B: Palermo-Mantova
Diretta streaming su Amazon Prime Video (canale Lega B), DAZN
20.00 – Volley femminile, Serie A1 playoff: Chieri-Novara (gara-2)
Diretta streaming su DAZN, VBTV
20.00 – Volley, Serie A2: Brescia-Ravenna e Siena-Macerata
Diretta streaming su DAZN
20.00 – Tennis: ATP Masters 1000 Indian Wells, primo turno
Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv
20.00 – Tennis: WTA 1000 Indian Wells, primo turno
Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX
Prime time
20.30 – Volley, Champions League: PGE Projekt Varsavia-Trento
Diretta tv su Sky Sport Max; streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv
20.30 – Volley, Challenge Cup: Milano-SK Izmir
Non è prevista diretta tv/streaming
20.30 – Calcio, Premier League: Aston Villa-Chelsea
Diretta tv su Sky Sport 258; streaming su NOW; Diretta Gol su Sky Sport Uno
20.30 – Calcio, Premier League: Brighton-Arsenal
Diretta tv su Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; streaming su NOW; Diretta Gol su Sky Sport Uno
20.30 – Calcio, Premier League: Manchester City-Nottingham
Diretta tv su Sky Sport 259; streaming su NOW; Diretta Gol su Sky Sport Uno
20.30 – Calcio, Premier League: Fulham-West Ham
In formato Diretta Gol su Sky Sport Uno
20.30 – Calcio, Bundesliga: Amburgo-Bayer Leverkusen
Non è prevista diretta tv/streaming
20.30 – Calcio, Coppa di Francia: Lorient-Nizza
Diretta streaming su Como Tv
20.30 – Calcio, Serie C: Arezzo-Ternana
Diretta tv su Sky Sport Calcio; streaming su Sky Go, NOW
20.30 – Calcio, Serie C: Livorno-Perugia
Diretta tv su Sky Sport 254; streaming su NOW
20.30 – Calcio, Serie C: Pineto-Forlì
Diretta tv su Sky Sport 256; streaming su NOW
20.30 – Calcio, Serie C: Ravenna-Pianese
Diretta tv su Sky Sport 253; streaming su NOW
20.30 – Calcio, Serie C: Torres-Guidonia
Diretta tv su Sky Sport 255; streaming su NOW
20.30 – Volley femminile, Serie A1 playoff: Busto Arsizio-Conegliano (gara-2)
Diretta streaming su DAZN, VBTV
20.30 – Volley femminile, Serie A1 playoff: Vallefoglia-Milano (gara-2)
Diretta streaming su Rai Play Sport 1, VBTV
20.30 – Pallanuoto, Champions League: Ferencvaros-Pro Recco
Diretta tv su Sky Sport Mix; streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv
20.30 – Basket femminile, Serie A1: Roseto-Brixia e Tortona-Broni
Diretta streaming su Flima Tv
20.30 – Volley, Serie A2: Porto Viro-Pordenone, Sorrento-Aversa, Catania-Cantù, Taranto-Lagonegro
Diretta streaming su DAZN
Notte
21.00 – Calcio, Coppa Italia semifinale: Lazio-Atalanta
Diretta tv su Italia 1; streaming su Mediaset Infinity
21.00 – Calcio, Serie C: Sambenedettese-Ascoli
Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport 252; streaming su Rai Play, NOW
21.00 – Calcio, Coppa di Francia: Marsiglia-Tolosa
Diretta streaming su Como Tv
21.00 – Calcio, Premiership scozzese: Aberdeen-Celtic
Diretta streaming su Como Tv
21.10 – Baseball, amichevole: Italia-Los Angeles Angels
Non è prevista diretta tv/streaming
21.15 – Calcio, Premier League: Newcastle-Manchester United
Diretta tv su Sky Sport 257; streaming su NOW; Diretta Gol su Sky Sport Uno
23.00 – Calcio, Copa Libertadores: Carabobo-Sporting Cristal
Diretta streaming su Como Tv