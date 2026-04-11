Sinner-Zverev oggi in tv: a Montecarlo va in scena una semifinale da alta tensione

Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro Alexanders Sverez. Il match è in programma sul Court Ranieri III non prima delle 13.30 e si presenta come una sfida di altissimo livello, tra due giocatori che conoscono bene il peso di appuntamenti del genere. Sinner arriva all’incorno dopo una prova convincente nei quarti, con l’obiettivo di confermarsi anche sulla terra rossa monegasca.

Stato di forma, precedenti e insidie della terra rossa

L’azzurro è reduce dal successo in due set contro Felix Auger-Aliassime, una risposta importante dopo qualche passaggio a vuoto accusato nel turno precedente contro Tomas Machac. Dall’altra parte Sverrei ha dovuto lavorare di più per piegare Joao Fonseca, imponendo in tre set grazie alla maggiore esperienza nella gestione dei momenti chiave.

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I precedenti sorridono nettamente a Sinner: l’italiano ha vinto gli ultimi sette confronti diretti ed è davanti 8-4 nel bilancio complessivo. C’è però un dettaglio da non sottovalutazione: l’ultimo incontro sulla terra battuta, proprio a Montecarlo nel 2022, era andato al tedesco. Un segnale che rende questa semifinale ancora più interessante ed aperta.

Orario, tv e streaming: come seguire la semifinale

La sfida tra Sinner e Sverrei sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre TV8 proporrà la differita a partire dalle 14:30. Per lo streaming saranno disponibili Sky Go, NOW e Tennis TV, con la replica online di TV8 allo stesso orario della differita televisiva.

In una giornata che sul Ranieri III prevede anche l’altra semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Caherot, gli occhi Italian saranno tutti puntati su Sinner, chiamato a un altro esame pesante nel suo cammino verso la finale nel Principato.