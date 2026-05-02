Sinner-Zverev, Madrid aspetta il suo re: storia, rivincita e un record mai visto

L’altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del quinto Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita nella storia del circuito. Zverev ci prova, ma negli ultimi 8 scontri diretti non ha vinto nemmeno un set.

C’è una parola che torna spesso quando si parla di Jannik Sinner in questo inizio di 2026: inesorabile. Domenica 3 maggio, sul rosso della Caja Mágica di Madrid, l’altoatesino scende in campo per la finale del Masters 1000 contro il tedesco Alex Zverev, con il servizio non prima delle 17:00. In palio non c’è soltanto un trofeo: c’è una pagina di storia del tennis.

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Quattro titoli di fila nel 2026, cinque Masters 1000 consecutivi in totale

Sinner ha già vinto in questa stagione i Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo. A questi si aggiunge il titolo di Parigi-Bercy 2025, che rende la striscia attualmente ferma a quattro Masters 1000 consecutivi. Vincere a Madrid significherebbe raggiungere quota cinque di fila: un’impresa che nel circuito ATP non è mai riuscita a nessun tennista nella storia. Il numero 1 del mondo si prepara a scrivere qualcosa che non si è mai letto prima.

Non è tutto. Il 24enne di San Candido si appresta a disputare la finale nel nono e ultimo Masters 1000 del calendario stagionale: nessun tennista ha mai realizzato l’en plein di finali in tutti i Mille in una singola stagione a un’età così giovane. La striscia di vittorie consecutive negli ultimi match disputati è ferma a 22: un dato che, da solo, racconta la dimensione del dominio attuale.

Zverev, la “bestia nera” che non riesce più a mordere

Curiosità che non è sfuggita agli appassionati: in tutti e tre i tornei vinti da Sinner nel 2026, il tedesco Zverev è arrivato fin in semifinale, venendo eliminato ogni volta dall’azzurro. Ora il confronto si sposta direttamente in finale, ma i numeri non sorridono al teutonico. Nei 13 precedenti tra i due, Sinner si è imposto in 9 occasioni, con una striscia di 8 vittorie consecutive nell’head-to-head. L’ultima volta che Zverev ha vinto un set contro Sinner risale alla finale degli Australian Open di gennaio 2025 — quella che il tedesco poi perse.

Zverev conosce bene la situazione e non la nasconde: «Jannik è il miglior giocatore del mondo senza alcun dubbio, proverò a rendergli la vita difficile. L’ho battuto 4 volte, sì, ma non è successo nelle ultime 8 partite. Negli ultimi 8 match non ho vinto molto». Poi, un sorriso: «Non penso che sentirà particolare pressione. Il numero 1 gioca sotto pressione ogni settimana e si sta semplicemente godendo il tennis. Gli riesce tutto facile. Magari domenica gli renderò le cose un po’ più complicate».

Il ranking: Sinner allunga, Alcaraz fermo

Una vittoria a Madrid avrebbe anche riflessi importanti nella classifica mondiale. Sinner è già a 14.000 punti e con il titolo salirebbe a 14.250, allungando ulteriormente su Carlos Alcaraz, secondo a 12.960 e ancora ai box per l’infortunio al polso destro. Il vantaggio in cima al ranking ATP si farebbe sempre più netto.

Dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguirla in streaming, l’appuntamento è sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis TV.