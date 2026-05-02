NBA Playoff, Lakers avanti: Houston ko e semifinale con Thunder

LeBron trascina Los Angeles sul 4-2 contro i Rockets. A Ovest definito il quadro, a Est solo i Knicks chiudono: tre serie vanno a gara-7

Lakers in controllo: Houston eliminata

I Los Angeles Lakers conquistano l’accesso alle semifinali della Western Conference chiudendo la serie sul 4-2 contro gli Houston Rockets. Il successo in trasferta per 98-78 evita la gara-7 e certifica la superiorità dei gialloviola.

Protagonista assoluto LeBron James, autore di 28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo di Rui Hachimura (21 punti) e Austin Reaves (15). Ai texani, privi di Kevin Durant, non basta la doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi di Alperen Sengun. I Lakers affronteranno ora gli Oklahoma City Thunder.

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Ovest completo: Timberwolves avanti, sfida agli Spurs

Dall’altra parte del tabellone sarà San Antonio Spurs contro Minnesota Timberwolves. Minnesota elimina i Denver Nuggets con un convincente 110-98, trascinata dai 32 punti e 10 rimbalzi di McDaniels.

Decisivo il dominio sotto canestro, con Gobert, Randle e Reid che combinano 64 punti e 50 rimbalzi. Ai Nuggets non basta la prova quasi in tripla doppia di Nikola Jokic (28 punti, 10 assist e 9 rimbalzi), mentre Jamal Murray viene limitato a 12 punti con un pesante 4/17 al tiro.

A Est solo New York chiude i conti

Nella Eastern Conference solo i New York Knicks riescono a chiudere la serie. Ad Atlanta finisce 140-89 contro gli Atlanta Hawks, con gara già decisa all’intervallo (+47, record).

OG Anunoby realizza 29 punti in 27 minuti, mentre Karl-Anthony Towns firma la seconda tripla doppia della serie (12+11+10). Da segnalare anche una rissa in campo tra Dyson Daniels e Mitchell Robinson, entrambi espulsi.

Toronto forza gara-7, Barrett decisivo

Servirà la settima partita tra Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. Dopo un overtime, è una tripla allo scadere di RJ Barrett a regalare il 112-110 e a prolungare la serie.

Ai Cavaliers non bastano i 26 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley e i 24 di Donovan Mitchell. Il verdetto finale arriverà in Ohio.

Detroit rimonta, Orlando al tappeto

Si va a gara-7 anche tra Detroit Pistons e Orlando Magic. I Pistons, sotto 3-1 nella serie, completano la rimonta vincendo 93-79 grazie ai 32 punti e 10 rimbalzi di Cade Cunningham e alla doppia doppia di Tobias Harris (22+10).

Serata complicata per Orlando: Paolo Banchero chiude con 17 punti ma con il 20% al tiro e 0/9 da tre, mentre Desmond Bane segna 17 punti con il 39%.

Philadelphia-Boston: si decide tutto alla settima

Equilibrio totale anche tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics. I Sixers vincono 106-93 con 30 punti di Tyrese Maxey e 23 di Paul George, rimandando tutto a gara-7 al TD Garden.

Philadelphia sogna un’impresa storica: diventare la prima squadra dal 1959 a vincere una serie playoff dopo aver perso due partite con oltre 30 punti di scarto, come fecero i Minneapolis Lakers contro i St. Louis Hawks.