Atletica, torna Sioli: debutto stagionale a Cogliate verso il Golden Gala

Il campione europeo U23 dell’alto rientra dopo lo stop per infortunio. Nel weekend gare e protagonisti tra Lombardia, Imperia e i risultati del 1° maggio
Sioli riparte: prima gara dell’anno a Cogliate
Torna in pedana Matteo Sioli. Il campione europeo under 23 dell’alto sarà protagonista domenica nel meeting inaugurale della nuova pista di Cogliate, in provincia di Monza e Brianza.
Per il ventenne milanese si tratta dell’esordio stagionale dopo aver rinunciato alla stagione indoor a causa di un problema al piede. Un rientro atteso per uno degli atleti più promettenti del panorama italiano, reduce da una stagione importante con la finale mondiale di Tokyo chiusa all’ottavo posto e il bronzo europeo indoor.
Il portacolori delle Fiamme Azzurre guarda già ai prossimi impegni, con il Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma nel mirino.
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Busto Arsizio: Fantini guida i lanci alla WMD Night
Sempre domenica, ma a Busto Arsizio, si disputa la 15ª edizione della Eset WMD Night, che entra nel circuito Challenger del Continental Tour.
Tra i protagonisti attesi c’è Sara Fantini, al debutto stagionale all’aperto, opposta alla canadese Jillian Weir e all’ungherese Jazmin Csatari. In campo maschile spazio a Giorgio Olivieri e Davide Costa.
In pista riflettori sui 600 metri con Francesco Pernici, sui 5000 con Mohamed Amin Jhinaoui e Luca Alfieri, mentre tra le donne attenzione alla burundese Francine Niyomukunzi. Nei 2000 siepi in gara Giovanni Gatto e Abderrazzak Gasmi, con Gaia Colli tra le protagoniste al femminile.
Imperia: ostacoli protagonisti al Trofeo Maurina
Sabato a Imperia, nel 38° Trofeo Maurina, spazio agli ostacoli. Nei 100hs torna in gara Elena Carraro, che proprio su questa pista un anno fa aveva ritoccato il proprio primato prima di migliorarsi ulteriormente ai Mondiali di Tokyo.
A contenderle la scena ci sarà Elisa Di Lazzaro, mentre debutta nella stagione outdoor anche la giovane Alessia Succo, bronzo europeo under 20. Nei 110hs maschili atteso l’atleta di casa Oliver Mulas.
I risultati del 1° maggio: segnali positivi in tutta Italia
Intanto arrivano indicazioni interessanti dalle gare del 1° maggio. A Terni, nell’Urban Shot Put, Sara Verteramo eguaglia il personale con 16,70.
Prosegue la crescita del giovane Antony Del Pioluogo, che a Palmanova raggiunge 20,23 con il peso da 5 kg, diventando il terzo under 18 italiano di sempre.
A Modena, nel disco, Benedetta Benedetti lancia a 56,01, mentre Lorenzo Del Gatto arriva a 19,21 nel peso. Sugli 800 metri miglioramento per Luca Borzi (1:47.41), nei 100 Elena Cambiolo scende a 11.62 e nei 200 arriva il progresso dello junior Leo Domenis con 20.96, stesso tempo del cubano Jenns Fernandez in un’altra serie.